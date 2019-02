Ligue des champions : procédure engagée contre Simeone et l'Atlético de Madrid

Une procédure disciplinaire a été ouverte suite au 8e de finale aller de Ligue des champions entre l'Atlético de Madrid et la Juventus.

Comme attendu, le choc entre l'Atlético de Madrid et la Juventus de Turin a été disputé sous haute tension, il y a une semaine.

Les coéquipiers d'Antoine Griezmann ont signé un précieux succès dans leur première manche de ces huitièmes de finale de Ligue des champions. Les deux défenseurs uruguayens de la charnière centrale - José Gimenez et Diego Godin - ont trouvé le chemin des filets pour permettre aux Colchoneros d'obtenir un résultat idéal en vue de la qualification (2-0). Antoine Griezmann, de son côté, a brillé par son influence technique dans le jeu de son équipe et ses coups d'éclat individuels tout au long du match.

Mais ce match a aussi été animé d'une autre façon par ses acteurs. Diego Simeone, notamment, s'est fendu d'un geste oscène pour célébrer le premier but des siens. A la 78e minute, "El Cholo" a exulté en se se tournant vers le public avant de serrer ses parties génitales avec ses mains. Un piteux geste, effectué à chaud et que le technicien argentin risque de payer au prix fort. "Mon geste ? J'ai juste dit la vérité. On a deux c******"", avait-il lâché à chaud, avant d'être dans le même ton quelques minutes plus tard en conférence de presse. "Mettre Costa et Koke après un mois d'absence...Il fallait avoir les c******* pour le faire, j'en ai eu, et ça a marché".

Après coup, l'Argentin a fini par verser dans le mea culpa. "Vous savez que je ne cherche jamais d'excuses ni de justifications. Je tiens à m'excuser une fois de plus pour ce que j'ai fait le jour du match à des personnes qui ont été offensées par le geste de l'autre jour, qui était clairement une expression de joie, une mauvaise expression de ce que je ressentais pour mes joueurs, et non contre la Juventus. Je communique ceci pour clore le problème avant que vous ne commenciez à demander ce que je pense ou ne pense pas au geste que j'ai eu".

Mais quoi qu'il en soit, Simeone risque gros puisque l'UEFA a confirmé avoir ouvert une enquête à son encontre, ainsi que contre son club pour d'autres débordements. "La procédure disciplinaire a été ouverte à la suite du tour de qualification de l'UEFA Champions League entre le Club Atlético de Madrid et la Juventus (2-0), disputé le 20 février en Espagne".



Charges contre le Club Atlético de Madrid :



Escaliers bloqués - Art. 38 du Règlement de stade et de sécurité de l'UEFA

Lancer d'objets - Art. 16 (2) du Règlement disciplinaire de l'UEFA

Conduite inappropriée de l'entraîneur-chef Diego Simeone - Art. 11 (2)".

A noter que la Juventus et Massimiliano Allegri pourraient également être sanctionnés.



Charges contre la Juventus :



Coup d'envoi tardif - Art. 11 (2) DR

Conduite inappropriée de l'entraîneur principal Massimiliano Allegri pour le coup d'envoi tardif - Art. 11 (2)"

"L'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA traitera ces cas. La date de l'audience reste à confirmer", a conclu l'UEFA.