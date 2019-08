Ligue des Champions - Pour vous, l'OL s'en sort très bien !

Sur Twitter comme sur Facebook, vous avez été une majorité à estimer que l'Olympique Lyonnais avait hérité d'un tirage clément en Ligue des Champions.

Jeudi, si Wesley Sneijder a eu la main lourde envers certains clubs et notamment son ancienne équipe, l' , placé dans le groupe F avec le Barça et Dortmund, cela n'a pas été le cas pour l'Olympique Lyonnais. En effet, le Néerlandais a plutôt gâté les Gones puisque l'équipe présidée par Jean-Michel Aulas est tombée dans le groupe de la tête de série la plus accessible : le Zenit.

Opposé au #Zenit, à #Benfica et à #Leipzig en , l'#OL a-t-il eu un très bon tirage au sort selon vous ? Donnez nous votre avis ! — Goal (@GoalFrance) August 30, 2019

Pour vous, l'OL s'en sort très bien !

En plus du club russe, l'Olympique Lyonnais devra affronter le Lisbonne et le . Sur le papier, le tirage au sort a été clément, mais les Gones l'ont prouvé par le passé, ils sont capables de se manquer lorsqu'ils sont favoris. D'où notre question posée sur les réseaux sociaux : "Opposé au Zenit, à Benfica et à Leipzig en Ligue des champions, l'OL a-t-il eu un très bon tirage au sort selon vous ?".

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semblerait qu'une grande majorité d'entre vous soit plutôt confiante pour l'Olympique Lyonnais. Ainsi, sur Facebook d'abord, vous avez été un peu plus de 2800 à nous donner votre avis, et le "Oui" a largement devancé le "Non", avec 84% contre seulement 16%.

Un sondage aux résultats quasi similaires sur Twitter, puisque sur les 425 votes, le "Oui" a récolté 76% des suffrages, tandis que le "Non" a été voté à hauteur de 16% et que 8% d'entre vous n'ont pas souhaité se prononcer. Autant dire que selon vous, a toutes ses chances d'accéder à la phase à élimination directe de la Ligue des Champions cette saison... Mais attention à l'excès de confiance pour les hommes de Sylvinho.