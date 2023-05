Ligue des Champions : Olivier Giroud veut aller jusqu'au bout avec l'AC Milan

Olivier Giroud s'est confié avant la demi-finale de Ligue des Champions qui opposera l'AC Milan et l'Inter Milan ce mercredi.

C'est ce que l'on peut appeler un pari réussi. Alors qu'il a rejoint l'AC Milan à l'été 2021 après une aventure en Premier League qui s'était soldée sur une saison compliquée avec Chelsea, malgré la victoire finale en Ligue des Champions, l'international français s'est offert une seconde jeunesse en Lombardie. Dès sa première saison, il a contribué au titre de champion d'Italie des Rossoneri avec 11 buts en Série A. Si la deuxième est plus compliquée en championnat Giroud et ses coéquipiers ont permis au Milan de retrouver les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis son sacre en 2007.

L'incroyable motivation de Giroud

À titre personnel, le champion du monde 2018 s'est montré décisif à 20 reprises en 41 matches toutes compétitions confondues (7 fois en 10 matches de C1), inscrivant notamment un but lors du quart de finale retour face à Naples. De quoi espérer soulever la Coupe aux grandes oreilles pour la deuxième fois de sa carrière après 2021, et pour cela, le buteur de 36 ans a hâte d'affronter l'Inter Milan ce mercredi dans un San Siro en fusion. "J’ai encore la même motivation qu’un jeune joueur. Je suis plus motivé que jamais. C’est une belle opportunité de gagner la Ligue des champions. Un derby, c’est toujours un match spécial et différent. Je suis très fier de cette équipe de Milan. Nous espérons faire quelque chose de grand, on est prêts. Je suis très motivé dans ce genre de match. Nous devons tous être prêts et à 110%", a-t-il confié dans des propos relayés par RMC Sport.

En 6 affrontements avec les Nerazzuri, le natif de Chambéry a inscrit 3 buts et délivré une passe décisives mais s'est incliné à trois reprises.