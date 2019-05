Ligue des champions - Oliver Kahn : "C'est le bon moment pour Liverpool"

L'ancien gardien du Bayern Munich s'est confié avant la finale de Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool, ce samedi à Madrid (21h).

Samedi, la offrira une finale plutôt inattendue entre , qui aura l'opportunité de remporter la compétition pour la toute première fois de son histoire, tandis que les hommes de Jurgen Klopp sont de retour en finale, un an après leur défaite contre le (1-3). Quintuples vainqueurs de la C1, les Reds n'ont plus triomphé depuis 2005.

Interrogé par DAZN et Goal, l'ancienne légende du Oliver Kahn a livré son analyse sur ce match indécis entre les deux formations britanniques. "Au premier regard, est favori, confie l'ancien international allemand (86 sélections). Je me suis très prudent. J'ai beaucoup regardé Tottenham cette saison et ils sont extrêmement dangereux. C'est une équipe avec une très forte mentalité et un excellent gardien de but, donc je vois pas de favori évident.

"Bien sûr, je le donnerais à Klopp. Il a dit lui-même qu'il était temps pour lui de remporter des trophées. La finale de l'an dernier contre le Real Madrid a été dramatique pour Liverpool qui n'a pas eu de chance. Peut-être que c'est le bon moment pour eux de le faire."

L'article continue ci-dessous

Vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions européennes en 2001 avec le Bayern aux tirs aux buts contre Valence, le gardien a évoqué la pression provoquée par un tel rendez-vous en fin de saison. "Après avoir sauvé le dernier penalty j'ai d'abord regardé vers la ligne médiane, je ne savais pas encore que je venais d'arrêter le tir au but décisif. J'étais dans mon monde à essayer de sauver chaque ballon.

"Après votre carrière vous payez l'énergie nécessaire pour bien jouer dans chaque match au plus haut niveau. Vous espérez juste que le prix n'est pas trop élevé. Beaucoup d'anciens joueurs ont des problèmes physiques ou psychologiques parce que quand ces situations s'arrêtent, c'est comme si quelqu'un débranchait la prise, cela peut devenir très très noir.

"Beaucoup essaient de compenser avec d'autres choses mais vous n'avez plus jamais l'émotion d'une finale de Ligue des champions après le football." À l'ensemble des acteurs d'en profiter au maximum ce samedi et de tout faire pour remporter cette prestigieuse Coupe aux Grandes Oreilles.