Ligue des champions - MU-PSG : Yuri Berchiche à fond derrière Paris

L'ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain, parti l'été dernier, a apporté son soutien au club de la capitale sur les réseaux sociaux.

Il n'est resté qu'un an au PSG, mais sera à fond derrière son ancien club ce mardi (21h). Transféré l'été dernier, le latéral gauche de l'Athletic Bilbao Yuri Berchiche a apporté son soutien à ses anciens partenaires avant le huitième de finale aller de Ligue des champions à Old Trafford, contre Manchester United.

— Yuri Berchiche (@yuriberchiche) 12 février 2019

"Allez Paris", a écrit Berchiche, en associant une photo sur laquelle on le voit exulter avec Adrien Rabiot, Edinson Cavani et Kylian Mbappé après un but en Ligue des champions.