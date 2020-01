Ligue des champions - Mendy promet un grand City face au Real

Le champion du monde assure que le manque de régularité de son équipe en championnat ne comptera pas au moment de retrouver les Merengue.

Benjamin Mendy en est certain : sera prêt au moment de défier le en huitièmes de finale de , et ce malgré les (quelques) difficultés des Citizens sur la scène domestique ces derniers mois.

Les Skyblues ont en effet une nouvelle fois perdu des points ce week-end en concédant le nul 2-2 contre Crystal Palace, et comptent donc 16 points de retard sur une équipe de victorieuse du derby d'Angleterre contre United (2-0), et qui a toujours un match en retard à disputer contre .

Si un troisième titre consécutif en apparaît désormais bien hypothétique, le principal objectif de cette deuxième partie de saison sera donc la Ligue des champions, une compétition que le club n'a jamais remportée. Il faudra déjà pour cela éliminer le Real Madrid en huitièmes de finale.

"Ce sera un autre genre de match - la Ligue des champions, [ce sont] des gros matches. Chaque match est important, mais chacun sait que tout le monde va regarder ce match. Donc mentalement il y a ce sentiment, cette atmosphère, la façon dont vous abordez le match vous met en feu, vous excite."

Quand on lui demande comment l'équipe de City gère la déception d'être si loin derrière Liverpool en Premier League, Mendy ajoute : "Nous nous en sortons bien. Quand une autre équipe va bien, vous ne pouvez pas être contrarié ou en colère.

"Nous savons que quand on commence la saison, après avoir gagné le championnat, il faut gagner la plupart des rencontres. C'est la vérité, personne ne peut s'en plaindre. Ils [Liverpool] sont une bonne équipe, une équipe forte qui gagne, donc dans le vestiaire on essaie de se concentrer sur nous."

"Tout le monde dit que Manchester City est fini, que nous sommes finis. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous allons continuer à nous concentrer sur nous, à jouer notre football, à gagner les matches, à nous battre jusqu'à la fin du championnat.

"Quand vous avez gagné deux titres d'affilée, ou même un seul, la saison suivante n'est pas facile. Nous avons vu que d'autres équipes qui ont remporté le titre n'ont pas atteint la Ligue des champions la saison suivante - elles étaient en Europa League.

"On a gagné notre premier titre, puis on a encore gagné, et on est maintenant toujours deuxième ou troisième. Ce n'est pas facile en Premier League. Chaque équipe se bat et croit qu'elle peut faire quelque chose. C'est pourquoi cette ligue est un rêve, et nous l'apprécions tellement. Nous n'avons pas la réponse à ce qui s'est passé, mais chaque joueur essaie de tout donner pour l'équipe."