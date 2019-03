Ligue des champions - Marquinhos réagit à froid sur l'élimination du PSG : "Notre heure de gloire viendra"

Sur Twitter, l'international brésilien s'est de nouveau excusé auprès des supporters mais a aussi délivré un message positif pour l'avenir du club.

Il a été l'un des rares joueurs à s'exprimer après la débâcle sensationnelle du Paris Saint-Germain mercredi soir en Ligue des champions face à Manchester United. Battu sur sa pelouse par les Red Devils (1-3), le PSG de Marquinhos n'a pas su conserver son avantage du huitième de finale aller à Old Trafford (victoire 2-0).

Après s'être reposé, l'international brésilien a pris la parole sur le réseau social Twitter pour exprimer sa tristesse mais aussi son envie de rebondir au plus vite. Pour la troisième saison de suite, le club de la capitale est éliminé avant les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

"Les paroles n'atténueront pas la douleur des supporters"

"Je sais que les paroles n'atténueront pas la douleur des supporters et de tous ceux qui ont été déçus hier, je sais aussi qu'ils vont dire que ce sont encore les mêmes paroles et les mêmes excuses, mais tout ce qu'il nous reste aujourd'hui c'est d'être ensemble, forts et unis pour le PSG."

"Nous sommes des hommes, pères de famille, nous savons que nous avons échoué encore une fois, mais ne doutez pas de notre respect pour ce club ni de notre caractère ! C'est un moment difficile, mais je vous le dis, notre heure viendra."