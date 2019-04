Ligue des champions - Manchester United n'a cadré aucun tir face au Barça, une première depuis 2005

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont cadré aucune de leurs dix tentatives. Il faut remonter 14 ans en arrière pour revoir une telle performance.

n'a pas su trouver la faille mercredi soir en quart de finale aller de la face à Barcelone. Pire, Paul Pogba et les siens n'ont cadré aucune de leurs dix tentatives à Old Trafford et n'ont pas su logiquement rattraper leur but de retard après l'ouverture du score des Blaugrana, grâce à une réalisation contre-son-camp de Luke Shaw.

Après sa victoire renversante au tour précédent contre le avec une qualification à la clé, la formation anglaise n'a pas été autant en réussite qu'au Parc des Princes. Surs ses cinq tirs tentés le 6 mars dernier, United avait marqué trois buts. Une éfficacité totale qui contraste avec le ratio du premier round face au Barça.

Il faut remonter au 8 mars 2005 contre l’ de Carlo Ancelotti pour retrouver une telle maladresse dans les tentatives des Red Devils. Ce soir-là, en huitième de finale retour à San Siro, les hommes de Sir Alex Ferguson avaient été battus (0-1) et éliminés de la coupes aux grandes oreilles.