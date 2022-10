Ligue des champions : Man City premier qualifié, le Real Madrid accroché, la Juventus en perdition

Résultats, classements, stats : GOAL fait le point sur les matches de la 4e journée de Ligue des champions joués ce mardi 11 octobre.

Groupe E

AC Milan – Chelsea : 0-2

Cette rencontre a basculé au bout de 18 minutes de jeu : Fikayo Tomori retenait Masoun Mount dans la surface et était expulsé puis Jorginho transformait le penalty (21e).

En supériorité numérique, Chelsea ajoutait un deuxième but par Aubameyang (34e) et conserve ainsi la tête d'un groupe très serré.

Dinamo Zagreb – RB Salzbourg : 1-1

Le Dinamo Zagreb vend chèrement sa peau dans cette Ligue des champions. Après sa victoire contre Chelsea lors de la première journée, les Croates obtiennent cette fois le point du nul face à Salzbourg.

Après avoir concédé l'ouverture du score (Seiwald, 12e), les Croates ont bien réagi et rapidement égalisé par Ljubicic (39e).

Le classement du groupe E

1. Chelsea : 7 points

2. RB Salzbourg : 6 points

3. AC Milan : 4 points

4. Dinamo Zagreb : 4 points

Groupe F

Chakthar Donetsk – Real Madrid : 1-1

Le Real a eu chaud ! Bien que dominateurs, les Madrilènes ont concédé l'ouverture du score par Zubkov au retour des vestiaires (46e) et ont égalisé au bout du temps additionnel par Rüdiger monté aux avant-postes (90+5e). Un but très précieux puisqu'il permet au Real Madrid de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Getty Images

Celtic Glasgow – RB Leipzig : 0-2

Toujours pas de victoire pour le Celtic dans cette phase de groupes. Les Ecossais se sont inclinés à domicile et peuvent nourrir des regrets : ils ont trouvé le poteau puis la barre sur une double occasion (27e) avant de craquer en fin de match sur des buts de Timo Werner (75e) puis d'Emil Forsberg (84e).

Le classement du groupe F

1. Real Madrid : 10 points

2. RB Leipzig : 6 points

3. Chakthar Donetsk : 5 points

4. Celtic Glasgow : 1 point

Groupe G

FC Copenhague – Manchester City : 0-0

Corrigé 5-0 à l'Eithad Stadium la semaine dernière, Copenhague a pris une petite revanche en tenant tête à Manchester City. Il faut dire aussi que Guardiola a laissé Haaland sur le banc des remplaçants pendant toute la rencontre et que Riyad Mahrez a manqué un penalty (25e).

Pis, Sergio Gomez a été expulsé à la 30e minute, laissant ses camarades jouer à dix pendant une heure… Malgré ces péripéties, Manchester City valide son billet pour les huitièmes de finale.

Borussia Dortmund – FC Séville : 1-1

Le Borussia avait la possibilité de se qualifier mais a été malmené par Séville qui avait à cœur de se racheter après l'humiliation du match aller lors de la précédente journée (1-4).

Le Sévillan Kouassi a ouvert le score (18e) avant de voir Bellingham remettre les deux équipes à égalité (35e).

Le classement du groupe G

1. Manchester City : 10 points

2. Borussia Dortmund : 7 points

3. FC Séville : 2 points

4. FC Copenhague : 2 points

Groupe H

Maccabi Haïfa – Juventus Turin : 2-0

La Juventus ne s'attendait à mordre la poussière face au Maccabi Haïfa mais la victoire du club israélien est on ne peut plus logique. Les locaux ont profité d'une Juventus apathique lors du premier acte pour inscrire deux buts par Atzili (7e, 42e). Le score aurait même pu être plus lourd, Chery trouvant la transversale de Szczesny (12e).

PSG – Benfica : 1-1

Retrouvez le résumé détaillé de la rencontre dans cet article : « le PSG n'y arrive pas »

Le classement du groupe H

1. PSG : 8 points

2. Benfica : 8 points

3. Juventus : 3 points

4. Maccabi Haïfa : 3 points