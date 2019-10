Ligue des champions - Lyon en 5-3-2 à Leipzig

Sylvinho a une nouvelle fois opté pour un système plus défensif pour le déplacement à Leipzig ce mercredi en Ligue des champions (21h).

Sans victoire depuis sept rencontres toutes compétitions confondues, les Lyonnais se déplacent à Leipzig ce mercredi soir pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes de . Un match particulièrement important après le match nul concédé en ouverture devant le Zénith (1-1).

Pour cette rencontre, Sylvinho a fait le choix de reconduire le 5-3-2 aperçu récemment face au PSG, et ce malgré l'absence de Denayer en charnière centrale. C'est donc Marçal qui débute aux côtés de Marcelo et Andersen, tandis que Dubois et Koné animeront les couloirs.

Au milieu, Houssem Aouar sera associé à Thiago Mendes et Lucas Tousart, ce qui signifie que Jeff Reine-Adelaïde débutera la rencontre sur le banc.

Enfin devant, l'entraîneur brésilien a préféré Martin Terrier à Moussa Dembélé. L'ancien strasbourgeois sera associé à Memphis Depay pour tenter de forcer le verrou adverse.