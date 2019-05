Ligue des champions - Lucas nommé joueur de la semaine

Lucas Moura a été nommé joueur de la semaine de Ligue des champions par l'UEFA après son triplé avec Tottenham contre l'Ajax.

Les demi-finales retour de disputées cette semaine ont offert deux scénarios incroyables qui ont vu et renverser respectivement Barcelone et l' pour se qualifier en finale. Un succès que les Spurs, menés de deux buts à la pause à Amsterdam, doivent en grande partie à Lucas Moura. Le Brésilien a en effet inscrit les trois buts de son équipe en seconde période.

"Bien sûr, c'est le plus beau jour de ma carrière, déclarait-il après la rencontre. Je suis heureux et si fier. J'ai dit que je n'étais pas le héros, que tous mes coéquipiers sont des héros et que nous méritons ce moment. J'ai toujours cru que c'était possible. Nous nous sommes battus en seconde période. Je n'ai pas de mots pour expliquer ce moment, ce sentiment."

Une prestation XXL qui lui a valu d'être désigné joueur de la semaine de Ligue des champions par l'UEFA, en lieu et place de Divock Origi ou Georginio Wijnaldum, tous deux auteurs d'un doublé la veille avec Liverpool. Une belle reconnaissance pour le Brésilien, qui a parfois brillé cette saison sous le maillot des Spurs, même s'il peine toujours à se montrer constant dans ses performances.

Un manque de constance qui lui a coûté sa place au PSG, où il était arrivé en janvier 2013 auréolé du statut de grand espoir du football brésilien et future star. Il a ensuite vu successivement Angel Di Maria et Julian Draxler arriver dans la capitale et lui passer devant dans la hiérarchie des joueurs offensifs. Les arrivées combinées de Neymar et Kylian Mbappé à l'été 2017 ont eu raison de son temps de jeu à Paris, l'obligeant à partir pour Tottenham contre 28 millions d'euros en janvier 2018.

En un an et demi dans la capitale britannique, Lucas a connu des hauts et des bas. Cette saison, il a régulièrement profité des absences de Son (Jeux d'Asie, Coupe d'Asie des Nations) et de Harry Kane (blessé à plusieurs reprises) pour s'illustrer. Il avait notamment démarré très fort la saison, au point d'être élu joueur du mois d'août en dans la foulée d'un doublé inscrit contre (3-0).

Avec ce triplé, Lucas est devenu le cinquième joueur à inscrire trois buts dans une demie de C1. De quoi s'offrir le droit de disputer sa première finale de Ligue des champions plus tôt que ses anciens partenaires parisiens.