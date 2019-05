Ligue des champions - Liverpool et Klopp aimeraient prolonger le héros Divock Origi

Auteur d'un doublé salvateur contre le Barça en demi-finale retour de la Ligue des champions, l'attaquant belge pourrait bientôt être prolongé.

Divock Origi a vécu sans aucune doute la meilleure semaine de sa carrière, et cela pourrait bien continuer. Auteur du but de la victoire vendredi dernier à lors de la 37e journée de (3-2), l'attaquant belge a de nouveau était décisif mardi en inscrivant un doublé permettant à de se qualifier en finale de la et en éliminant au passage le Barça.

Le buteur de 24 ans, qui ne compte que 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, pourrait ainsi prochainement prolongé à en croire The Independent. Le buteur formé au LOSC aurait convaincu Jurgen Klopp par ses réalisations d'une importance extrême mais aussi son implication au quotidien.

Divock Origi possède encore une année de contrat avec les Reds. Prêté la saison dernière à Wolfsburg, il n'avait pas convaincu en et était revenu l'été dernier sur les bords de la Mersey, dans un certain anonymat.

Désormais désigné comme un héros, l'attaquant international des Diables Rouges (26 sélections, trois buts), a toutes les chances de poursuivre l'aventure encore quelques années avec Liverpool.