La saison 2021-2022 a vu naître une nouvelle compétition européenne : la Ligue Europa Conférence (ou C4). Cette compétition s'ajoute à celles déjà existantes : la Ligue des champions (C1) et la Ligue Europa (C3).

Depuis plusieurs années, l'UEFA permet aux clubs éliminés à différents stades de la Ligue des champions d'être reversés en Ligue Europa. En échange, le vainqueur de la Ligue Europa est automatiquement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Avec l'apparition de la Ligue Europa Conférence, l'UEFA a décidé d'instaurer un système de réversion entre la C3 et la C4. Les huit clubs qui ont terminé à la troisième place de leur groupe lors de la phase de poules de la Ligure Europa vont maintenant disputer les barrages de la phase à élimination directe de la Ligue Europa Conférence.

Hasard du destin, parmi ces huit clubs, cinq ont participé en début de saison à la Ligue des champions :

- Le Sparta Prague (éliminé au 3e tour préliminaire par l'AS Monaco)

- Le PSV Eindhoven (éliminé lors des barrages par le SL Benfica)

- Le FC Midtjylland (éliminé au 3e tour préliminaire par le PSV Eindhoven)

- Le Celtic FC (éliminé au 2e tour préliminaire par le FC Midtjylland)

- Le Rapid Vienne (éliminé au 2e tour préliminaire par le Sparta Prague)

Les autres clubs reversés sont Leicester City, l'Olympique de Marseille et Fenerbahçe qui ont commencé leur parcours européen en Ligue Europa.

Après les barrages, les clubs qualifiés disputeront les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre l'une des équipes classées premières lors de la phase de groupes de cette compétition : LASK, KAA La Gantoise, AS Roma, Feyenoord Rotterdam, FC Copenhague, Stade Rennais et FC Bâle.

A partir des quarts de finale, le Sparta Prague, le PSV Eindhoven, le FC Mydtjylland, le Celtic FC et le Rapid Vienne, s'ils sont toujours en course, pourraient se rencontrer. Et comme certains clubs se sont déjà croisés lors des tours préliminaires de la C1, on pourrait avoir un nouveau cas inédit : deux affrontements dans deux coupes d'Europe différentes la même saison !