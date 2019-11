Ligue des champions : les stats à connaître avant PSG-Bruges

Voici les statistiques Opta à connaître avant le match PSG-Bruges, programmé ce mercredi (21 heures).

Après une défaite étonnante à (1-2), le va tenter de se relancer en retrouvant la , un terrain de jeu sur lequel le champion de excelle depuis le début de saison.

Balayé sur sa pelouse il y a deux semaines, Bruges viendra avec un esprit de revanche et le souvenir du match nul prometteur décroché à Bernabeu contre le (2-2).

"C'est leur style de presser haut sur le terrain, et j'attends qu'ils essayent encore demain. Ils n'ont rien à perdre. Ce n'était pas possible pour eux de le faire 90 minutes contre le Real Madrid, j'espère que ce ne sera pas possible au Parc des Princes. Mais ça dépend de nous. On devra être très attentifs car ils ont un jeu un peu fou, pas toujours structuré. Il faudra jouer avec précision, calme, et faire la décision très, très vite. Le 5-0 était extraordinaire, mais pendant plusieurs minutes c'était compliqué" , a d'ailleurs noté Thomas Tuchel en conférence de presse .

Les statistiques à connaître avant PSG-Bruges

Le seul précèdent affrontement entre Paris et Bruges date du match aller et une victoire 5-0 des Parisiens en .

Le dernier déplacement de Bruges en France en Ligue des Champions remonte à novembre 2018 et une victoire 4-0 à , sa plus large dans la compétition.

Paris n’a plus perdu à domicile en phase de groupes de Ligue des Champions depuis décembre 2004 et une défaite 3-1 contre le , soit une invincibilité de 22 matches (17 victoires, 5 nuls).

Paris a remporté ses 3 premiers matches de phase de groupes de Ligue des Champions pour la 4e fois, après 1994/95, 2013/14 et 2017/18, où il avait à chaque fois terminé 1er du groupe.

Bruges n’a remporté qu’un seul de ses 17 derniers matches de Ligue des Champions (6 nuls, 10 défaites), mais c’était en France : 4-0 à Monaco la saison passée.

Bruges est invaincu lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue des Champions (1 victoire, 2 nuls), marquant plus lors de ces 3 matches (6 buts) que lors de ses 12 précédents déplacements dans la compétition (5).

Kylian Mbappé a marqué un triplé en tant que remplaçant pour Paris lors de la 3e journée à Bruges, devenant le 4e joueur à accomplir cette performance en Ligue des Champions. Il affiche 4 buts et 3 assists en 3 matches contre une équipe belge, soit une implication dans un but toutes les 28 minutes.

Lors du match aller entre Bruges et Paris, Angel Di Maria a délivré 4 dernières passes avant un tir pour Kylian Mbappé malgré seulement 38 minutes ensemble sur le terrain, soit le co-plus haut total de dernières passes d’un joueur pour un autre dans un même match en Ligue des Champions cette saison.

Emmanuel Dennis a marqué les 2 buts de Bruges lors de son dernier match à l’extérieur en Ligue des Champions, contre le Real Madrid, mais aucun joueur n’a réussi à marquer lors de 2 déplacements consécutifs pour Bruges en LdC. D’ailleurs, il pourrait devenir le 1er joueur dans l’histoire du club à marquer au moins 3 buts dans la compétition dans une même saison.

20 passes ont précédé le 3e but de Kylian Mbappé contre Bruges à l’aller, seul (21, Gundogan v Shakhtar en septembre) affiche une plus longue séquence de passes précédant un but que Paris en Ligue des Champions cette saison.

Voici toutes les statistiques notables avant ce match qui pourrait offrir la qualification pour les huitièmes de finale aux champions de France.

Avec Opta .