Ligue des champions - Les quatre chapeaux avant le tirage au sort

Le tirage au sort de la phase de groupes sera effectué ce jeudi (18h). Voici la répartition des 32 équipes dans les quatre chapeaux prévus.

Ce jeudi, à 18 heures, le , l'Olympique lyonnais et le LOSC seront fixés sur leur groupe en . Le tirage au sort tant attendu permettra aux trois clubs français de savoir leurs adversaires de septembre à décembre.

Après les ultimes matches de barrage et la qualification notamment de l' Amsterdam, l'UEFA a confirmé les quatre chapeaux et la répartition des 32 équipes. Si peut s'attendre à du lourd, le PSG devrait être plus serein avec son statut de tête de série.

Les quatre chapeaux :

1 - , Barça, , , PSG, , ,

2- , , Dortmund, , , , , Ajax Amsterdam

3- RB , Valence, Bruges, , OL, , Dinamo Zagreb,

4- RC Genk, , Étoile Rouge de Belgrade, , Lille, , Slavia Prague,