Ligue des Champions - Les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale

Après des semaines de lutte acharnée, l'OL a obtenu le dernier ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Retour sur les 16 qualifiés.

Après les résultats de mardi soir et au vue des positions respectives au sein de chaque groupe, il ne restait plus qu'un ultime ticket à composter pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir. En Ukraine, c'est l'Olympique Lyonnais qui, au terme d'un match disputé sous des conditions inhabituelles pour le club français, ne s'est pas fait prier pour se l'approprier (1-1).

Les favoris n'ont pas tremblé cette saison

Ainsi, égalisant en fin de rencontre par Nabil Fekir, le club rhôdanien est parvenu non sans mal à terminer deuxième de son groupe, derrière Manchester City, et pourra prendre part à la phase finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pour cette édition 2018-2019, la hiérarchie a souvent été respectée et de nombreux grands clubs seront donc présents en huitièmes de finale. La plupart d'entre eux après avoir terminé à la première marche de leur groupe. Après des semaines de lutte, voici les 16 équipes finalement qualifiés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais pourraient avoir fort à faire.

Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale :

Groupe A : Borussia Dortmund (1), Atlético de Madrid (2).

Groupe B : FC Barcelone (1), Tottenham (2)

Groupe C : Paris Saint-Germain (1) , Liverpool (2).

Groupe D : FC Porto (1), Schalke 04 (2).

Groupe E : Bayern Munich (1), Ajax Amsterdam (2).

Groupe F : Manchester City (1), Olympique Lyonnais (2) .

Groupe G : Real Madrid (1), AS Rome (2).

Groupe H : Juventus Turin (1), Manchester United (2).