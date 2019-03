Ligue des champions - L'AS Rome furieuse contre l'arbitrage face à Porto : "Nous avons été volés"

Les Giallorossi étaient en colère après la décision de ne pas accorder un penalty en prolongation alors que Porto menait 3-1.

Alors que le VAR était au coeur des débats du côté des Parc des Princes pour le penalty accordé à Marcus Rashford à la fin de PSG-Manchester United (transformé par l'attaquant anglais, victoire 3-1 des Red Devils et élimination des Parisiens), l'arbitrage vidéo faisait aussi polémique du côté du Portugal.

Lors de l'autre rencontre de la soirée mercredi, entre le FC Porto et l'AS Roma, les décisions d'arbitrage ont également été très commentées. Alors que les deux équipes étaient au coude à coude en prolongation après un score de 2-1 pour les hommes de Sergio Conceição, deux situations litigieuses ont été analysées à la vidéo.

Si les Portugais ont obtenu gain de cause après un accrochage dans la surface avec Florenzi et un penalty transformé par Telles, il n'en fut rien pour les Romains sur une présumée faute de Marega sur Patrick Schick. Au final, Porto s'est bien qualifié sur le score de 3-1.

"Je ne veux plus entendre parler de cette m****"

Il n'en fallait pas plus pour James Pallotta, le président du club italien, réagisse sur le compte officiel du club avec des mots crus. "L'année dernière, nous avions demandé le VAR en Ligue des champions car ils avaient ruiné les demi-finales. Ce soir, nous avons été volés. Schick a été accroché dans la surface, le VAR le prouve. Je ne veux plus entendre parler de cette m****. Je n'ai plus de mots !"

JP: “Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in UCL perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente. Sono stufo di questa merda. Non ho più parole!” pic.twitter.com/uHqgJqGKsi — AS Roma (@OfficialASRoma) 7 mars 2019

Avec cette élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Eusebio Di Francesco qui avait mené cette équipe en demi-finale la saison dernière se retrouve un peu plus menacé. Selon la presse italienne, ses heures sont comptées dans la capitale.