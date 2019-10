Ligue des champions - L'Ajax peut-il faire aussi bien cette saison ?

Vainqueur 3-0 de Valence mercredi soir, le club néerlandais est reparti sur de solides bases en LDC, après leur demi-finale de la saison dernière.

Six buts inscrits, aucun encaissé, deux démonstrations collectives face à et Valence... L' Amsterdam n'a pas tardé à envoyer un message à l'Europe lors de ses débuts en phase de groupes de la . Sûr de sa force, le club néerlandais est dans la continuité de la saison dernière, où il avait atteint les demi-finales de la C1 après avoir vaincu le et la .

Ziyech assume ses responsabilités

Pourtant l'équipe toujours dirigée par Erik ten Hag a perdu de nombreux éléments de qualité. Trois titulaires ont quitté le navire (Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong et Lasse Schöne) mais la domination de l'Ajax n'a pas changé. Certains joueurs assument leurs responsabilités à l'image d'Hakim Ziyech, qui a su rebondir après une déception internationale avec le lors de la dernière CAN en Égypte.

En championnat, l'Ajax récite aussi son football avec six victoires en huit journées d'Eredivise. Le club de la capitale néerlandaise possède le même nombre de points que le Eindhoven (20) mais assure le fauteuil de leader grâce à sa différence de buts : les Ajacides tournent à plus de trois buts par match. Tout simplement vertigineux.

La double confrontation à venir contre permettra sans doute d'en savoir un peu plus sur le potentiel de cette équipe avec de nouveaux visages (Promes, Martinez, Marin) contre une grosse écurie européenne. Nous vous demandons sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter) si cet Ajax 2019-2020 est capable d'aller aussi loin que la saison dernière en atteignant le dernier carré de la C1.

