Ligue des Champions - L’Ajax passe, Porto renversé par Krasnodar : les résultats du 3e tour préliminaire et le calendrier des barrages

La phase retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions se tenait ce mardi, et l’Ajax a finalement réussi à arracher sa qualification.

Soulagement à Amsterdam ! Tenu en échec sur la pelouse du (2-2) lors de la phase aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’ a réussi à inverser la tendance ce mardi lors du match retour (3-1) grâce à un doublé de Tadic et une réalisation de Tagliafico. Les Néerlandais iront donc en quarts, et cela semble être la moindre des choses au vu de leur excellent parcours en C1 la saison dernière, et cela malgré la perte de plusieurs éléments importants cet été.

En revanche, un autre géant européen ne verra pas les phases de groupe de la C1, ni même les barrages ! En effet, le , qui était allé s’imposer à Krasnodar (1-0) au match aller, a déjoué ce mardi à domicile contre les Russes (2-3). Emmenée par un grand Suleymanov, auteur d’un doublé, la formation de l’Est a réussi à valider son ticket pour les barrages de la compétition. Mais quelle déception pour les Portugais…

Bâle et le Celtic prennent aussi la porte !

L’autre surprise de ce 3e tour préliminaire, c’est l’élimination du ! Battue à domicile par les Autrichiens de Linz (2-1), la formation suisse a finalement sombré à l’extérieur, avec un match raté dans les grands largeurs (3-1)… À noter, également, l’exploit du CFR Cluj, qui s’est imposé 4-3 sur la pelouse du afin de composter son billet pour les barrages (5-4 score cumulé) !

Et sinon, un frenchy a réussi à faire parler de lui ce mardi : Mathieu Valbuena, buteur avec l’ face à (2-0). En barrages, l’ancien joueur de l’ retrouvera Krasnodar.

Les résultats du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions (en gras : les équipes qualifiées pour les barrages) :

Qarabag 0-2 APOEL Nicosie (2-3 score cumulé)

Rosenborg 3-1 Maribor (6-2 score cumulé)

3-3 (3-4 score cumulé)

Copenhague 1-1 Etoile Rouge de Belgrade (6-7 t.a.b) (2-2 score cumulé)

Ferencvaros TC 0-4 Dynamo Zagreb (1-5 score cumulé)

Ajax 3-2 PAOK (5-4 score cumulé)

Olympiakos 2-0 Istanbul Basaksehir (3-0 score cumulé)

Linz 3-1 Bâle (5-2 score cumulé)

Celtic 3-4 CFR Cluj (4-5 score cumulé)

Porto 2-3 Krasnodar (3-3 score cumulé)

Le calendrier des barrages (aller le 20 août, retour le 27 août) :

Dynamo Zagreb - Rosenborg

Ajax Amsterdam - APOEL Nicosie

Olympiakos - Krasnodar

Linz - FC Bruges

Slavia Prague - CFR Cluj

de Berne - Etoile Rouge de Belgrade