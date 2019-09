Ligue des champions, la liste du Barça sans Ansu Fati ni Riqui Puig

Barcelone a exclu les jeunes prodiges Ansu Fati et Riqui Puig de son groupe pour la saison 2019/20 de la Ligue des champions.

La liste des joueurs de l’équipe A comprend tous les joueurs de l'équipe première, ainsi que des jeunes comme Hiroki Abe, Ronald Araujo et Ferran Sarsanedas.

Les chiffres qui montrent que Zidane ne sait plus où il en est au Real Madrid

L'article continue ci-dessous

L'équipe A peut avoir un maximum de 25 joueurs, et deux d'entre eux doivent être des gardiens de but. Abe et Araujo ont été inclus dans l'équipe A parce qu'ils sont dans le club depuis moins de trois ans alors que Sarsanedas a plus de 21 ans. Mais tout espoir de voir Puig et Fati en C1 cette saison n'est pas perdu .

En effet, les joueurs de l'équipe B peuvent être ajoutés à l'équipe A si une demande est faite à l'UEFA avant minuit la veille d'un match de Champions League. La liste des joueurs de l’équipe B regroupe des joueurs de moins de 21 ans ayant passé au moins trois saisons dans le club en question.

C’est donc ici que Fati, Puig, Abel Ruiz et Inaki Pena entrent en scène. Ernesto Valverde peut appeler n'importe quel joueur de l'équipe B s'il le souhaite pendant la saison. Il ne se gênera certainement pas pour le faire.