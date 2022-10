Ligue des champions : La Juventus et Chelsea gagnent enfin, le sans-faute du Real Madrid, Haaland régale encore

Résultats, classements, stats : GOAL fait le point sur les matches de la 3e journée de Ligue des champions joués ce mercredi 5 octobre.

Groupe H

Benfica – PSG : 1-1

Retrouvez le résumé détaillé de la rencontre ici : « Coup d'arrêt pour le PSG ».

Juventus – Maccabi Haïfa : 3-1

La Juventus tient enfin sa première victoire en Ligue des champions cette saison. Deux Turinois ont brillé ce soir : Adrien Rabiot, auteur d’un doublé (35e, 83e) et Angel Di Maria, qui a délivré trois passes décisives. Vlahovic a également scoré pour la Juventus (83e) tandis que le but du Maccabi est l’œuvre de David (75e).

Classement du groupe H

1. PSG : 7 points

2. Benfica : 7 points

3. Juventus : 3 points

4. Maccabi Haïfa : 0 point

Groupe E

RB Salzbourg – Dinamo Zagreb : 1-0

Le club autrichien poursuit sa bonne campagne de Ligue des champions et est toujours invaincu. Un but d’Okafor sur penalty (71e) a permis à Salzbourg de l’emporter.

Chelsea – AC Milan : 3-0

Thiago Silva affrontait pour la première fois de sa carrière l’AC Milan, son ancien club. Et les retrouvailles se sont bien passées puisque les Blues l’ont emporté largement.

En première mi-temps. Wesley Fofana a ouvert le score (24e) avant de sortir sur blessure (36e). Lors du second acte, Pierre-Emerick Aubemayang, lui aussi un ancien milanais (56e) et Reece James (61e) ont enfoncé le clou.

Classement du groupe E

1. RB Salzbourg : 5 points

2. Chelsea : 4 points

3. AC Milan : 4 points

4. Dinamo Zagreb : 3 points

Groupe F

RB Leipzig – Celtic Glasgow : 3-1

Après deux défaites lors des deux premières journées, le RB Leipzig a enfin lancé sa saison en Ligue des champions en battant le Celtic.

Les Allemands ont ouvert le score par Nkunku (27e) avant de se faire égaliser par Jota au retour des vestiaires (48e). Szoboszlai (61e) puis André Silva (64e) ont mis le RBL définitivement à l’abri.

Real Madrid – Chakthar Donetsk : 2-1

Le Real Madrid a dominé l’équipe ukrainienne de Donetsk mais ne l’emporte qu’avec un but d’écart. Tout s’est joué en première période avec des buts de Rodrygo (13e) et Vinicius (28e) contre une réalisation de Zubkov (39e). Avec 3 victoires en 3 matches, le Real poursuit son sans-faute.

Classement du groupe F

1. Real Madrid : 9 points

2. Chakthar Donetsk : 4 points

3. RB Leipzig : 3 points

4. Celtic Glasgow : 1 point

Groupe G

FC Séville – Borussia Dortmund : 1-4

Le début de saison cauchemardesque du FC Séville se poursuit. Déjà la peine en Liga (17e et premier non relégable avec 5 points en 7 journées), le club andalou n’a toujours pas gagné en C1 et cela va encore fragiliser un peu plus Julen Lopetegui.

Face au Borussia, les Sévillans ont explosé en première mi-temps, concédant trois buts par Guerreiro (6e), Bellingham (41e) et Adeyemi (43e). Julian Brandt a jouté un 4e but en deuxième pértiode (75e) tandis qu’En-Nesyri a sauvé l’honneur des siens (51e).

Manchester City – FC Copenhague : 5-0

Erling Haaland est inarrêtable en ce moment ! Le Norvégien a inscrit un doublé express (7e, 33e) avant d’être remplacé à la mi-temps par Pep Guardiola dans le but le préserver pour la Premier League (City rejoue dès samedi contre Southampton).

Khocholava (39e, c.s.c.), Mahrez (55e, s.p.) et Alvarez (76e) ont corsé l’addition.

Classement du groupe G

1. Manchester City : 9 points

2. Borussia Dortmund : 6 points

3. FC Séville : 1 point

4. FC Copenhague : 1 point