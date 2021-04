Ligue des Champions, la demi-finale Chelsea - Real Madrid pas menacée

Un temps en suspens, les demi-finales de Ligue des Champions se tiendront bien malgré la présence de clubs ex-membres de la Super League.

Le soufflé est redescendu aussi vite que l’annonce avait fait un choc ! Quelques jours après l’annonce de la création d’une Super League, cette dernière est presque morte née. Face au tollé provoqué par l’annonce et une relative incompréhension de la plupart des acteurs du foot européen, les clubs anglais ont fait marche arrière, poussant d’autres clubs comme le Milan AC à se rétracter.

"Nous prendrons en considération le fait qu'ils ont reconnu leur erreur, a déclaré Ceferin dans une interview à Pop TV, une chaîne slovène. Mais si les autres veulent participer à nos compétitions, ils devront nous contacter et nous devrons régler les problèmes."

Avec cette déclaration, le président de l’UEFA vise clairement les formations dissidentes qui ne sont pas encore revenues sur leur position. On pense notamment à la Juventus Turin ou encore au Real Madrid, figure de proue du projet avec Agnelli et Perez. La présence du club madrilène en demi-finale de la Ligue des Champions avait d’ailleurs fait surgir la possibilité d’une exclusion de la compétition avec effet immédiat. Une solution qui ne sera finalement pas retenue.

"Il y a relativement peu de chances que les matches n'aient pas lieu, mais dans le futur, ce sera différent, a prévenu le Slovène mercredi soir. La clé, c'est que la saison a déjà commencé. Si nous annulons les rencontres, les chaînes de télévision vont réclamer des dédommagements."

L’argent, le nerf de la guerre dans cette bataille d’ego entre des clubs riches voulant l’être encore plus et une institution qu’est l’UEFA qui ne veut pas perdre de pouvoir face aux surpuissances que sont les clubs. Si le projet de Super League est en « stand-by » pour Florentino Perez, la Ligue des Champions devra bien revoir sa formule pour se montrer de nouveau attractive et ne pas revivre une nouvelle tentative de Coup d’Etat. Ceferin est au moins vacciné sur ce point-là.

"Bêtement, je ne pouvais croire que mes interlocuteurs quotidiens préparaient en réalité un autre projet derrière notre dos », a confié Ceferin. J'ai sans doute été naïf, mais mieux vaut être naïf que menteur."

Andrea Agnelli et Florentino Perez apprécieront sûrement.