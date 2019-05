Ligue des champions - Klopp domine Pochettino dans les confrontations directes

Jurgen Klopp a pris l'avantage sur Mauricio Pochettino dans leurs confrontations directes depuis près de quatre ans en Premier League.

On connaît désormais l'affiche de la finale de la et elle sera 100% anglaise après la qualification de sur la pelouse de l' ce mercredi soir (3-2). Un match qui opposera également deux des entraîneurs les plus charismatiques du championnat anglais de ces dernières saisons : Jurgen Klopp et Mauricio Pochettino.

Depuis l'arrivée de l'ancien du sur le banc des Reds en octobre 2015, l'Allemand et l'Argentin ont pris l'habitude de se croiser. Ils se sont en effet affronté à neuf reprises, pour quatre victoire du de Klopp (dont une en Cup), une du Tottenham de Pochettino et quatre matches nuls. La domination des Reds s'accentue même récemment, avec deux victoires cette saison, à chaque fois sur le score de 2-1.

La toute première confrontation entre les deux hommes remonte au 17 octobre 2015, quelques jours après l'arrivée de Jurgen Klopp à Liverpool. À White Hart Lane, où Tottenham évoulait encore, les deux équipes s'étaient séparées sur un score nul et vierge. Depuis, celui qui a commencé sa carrière d'entraîneur à n'a connu la défaite contre son homologue, à Wembley lors de la saison 2017-2018 (1-4).

Cette dixième confrontation entre les deux coaches, le 1er juin à Madrid, sera sans aucun doute la plus importante de leur carrière. Liverpool tentera de remporter la sixième Ligue des champions de son histoire, 14 ans après l'incroyable finale contre Milan à Istanbul (3-3, 3-2 aux tab), tandis que Tottenham disputera la première finale de son histoire dans la compétition.