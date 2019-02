Ligue des champions - Jan Vertonghen élu joueur de la semaine

Le défenseur belge de Tottenham a été l'auteur d'une belle prestation lors de la victoire contre Dortmund (3-0), avec un but et un passe décisive.

Cette semaine se sont joués quatre des huit premiers huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. L'occasion pour l'UEFA de désigner un XI et un joueur de la semaine. Jan Vertonghen, Marco Verratti, Thibault Courtois et Nicolo Zaniolo étaient nommés pour remporter cette distinction.

Brillant dans son rôle inhabituel de piston gauche mercredi à Wembley contre Dortmund, c'est Jan Vertonghen qui a été choisi par l'instance européenne. Le défenseur belge s'est notamment illustré en délivrant un magnifique centre décisif pour Heung-min Son sur l'ouverture du score, avant de doubler la mise lui-même. Un match qui "fait partie [de ses] meilleurs, ça a été une très belle soirée à Wembley", comme il l'a déclaré à l'issue de la rencontre à la RTBF.

🔥 A goal & an assist at Wembley Stadium... #UCL Player of the Week = Jan Vertonghen 👏👏👏 pic.twitter.com/RwurTaOKHB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 février 2019

Proches de rallier les quarts de finale après cette large victoire contre les hommes de Lucien Favre, les Spurs placent cinq joueurs dans le XI type : Hugo Lloris, Serge Aurier, Jan Vertonghen donc, Christian Eriksen et Heung-min Son.

Ils sont accompagnés dans cette équipe, aligné en 3-4-3, de trois parisiens - vainqueurs 2-0 de Manchester United à Old Trafford - Presnel Kimpembe, Angel Di Maria et Kylian Mbappé ; de deux Romains (tombeurs de Porto 2-1) Nicolo Zaniolo et Edin Dzeko ; et d'un Madrilène, Karim Benzema, buteur à la Johan Cruyff Arena lors de la victoire du Real (2-1) contre l'Ajax.