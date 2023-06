Ligue des Champions : Guardiola brise la malédiction après douze ans

Grand artisan du sacre de Manchester City, Pep Guardiola vient de briser une malédiction longue de douze ans. Explications.

2011-2023. Cela faisait douze ans que Pep Guardiola n'avait plus remporté la Ligue des Champions malgré une quête perpétuelle. La dernière fois, c'était avec le grand Barça et l'entraîneur catalan semblait maudit depuis qu'il avait quitté les Blaugrana. Après de multiples échecs aux scénarios tous plus différents les uns que les autres, le coach espagnol est donc enfin parvenu à mettre fin à la malédiction qui semblait l'entourer.

La fin d'une malédiction à multiples visages

Eliaquim Mangala, recruté en 2014 pour faire évoluer le projet émirati et qui a cotoyé le Catalan durant deux années, faisait d'ailleurs le récit de cet objectif insatiable pour lequel il avait été engagé : « Pep a été pris par les dirigeants pour faire passer un cap en Ligue des Champions même si on ne nous l'a jamais dit publiquement. Mais ça n'a jamais été une lubie, loin de là. Il nous a toujours dit que cela passait par le travail au quotidien, à l'entraînement. Étape par étape. »

Mais le Catalan espérait sans doute ne pas devoir passer par autant d'étapes que cela pour y arriver. Car depuis son départ du Barça, Guardiola a connu échecs sur échecs, sous toutes les formes et tous les scénarios. Pour rappel, son Bayern était d'abord tombé sur un Real Madrid (2014) et un Barça (2015) trop forts. L'Espagnol échoua ensuite par manque de chance contre l'Atletico (éliminé au but à l'extérieur) en 2016 puis Chelsea (contre-performance totale des Cityzen) en 2021.

Et quand ce n'était pas suffisants, les contextes ont pénalisé le Catalan dans sa quête ultime. Trois flops monumentaux, la plupart en raison d'expérimentations tactiques ratées, contre Monaco (2017), Liverpool (2018) et l'OL (2020). Mais aussi deux scénarios complètement fous contre Tottenham (2019) et le Real Madrid (2022). Mais à force de travail et d'entêtement, Guardiola y est parvenu : ce samedi, il a mis un terme à douze ans de malédiction et remporté sa troisième Ligue des Champions, la première en dehors de Barcelone.