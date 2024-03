Ligue des champions, Griezmann a insulté Alexis Sanchez après son tir au but raté

Antoine Griezmann a tenu des propos grossiers contre Alexis Sanchez après le tir au but manqué du Chilien, mercredi soir en LDC.

L’Atlético Madrid et l’Inter Milan étaient aux prises, mercredi soir au Cívitas Metropolitano, dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions. Après 120 minutes de jeux après la victoire (2-1) des Madrilènes, c’est aux tirs au but que les deux équipes se sont séparées. Les Colchoneros ont réussi à transformer 3 tirs contre 2 pour les Italiens.

Le dernier finaliste fait ses adieux à la compétition

Finaliste de la dernière édition de Ligue des champions perdue contre Manchester City (1-0), l’Inter Milan ne peut plus rêver grand cette année. Les hommes de Simone Inzaghi ont fini en huitièmes de finale en 2024. Alors qu’ils ont réussi à s’imposer (1-0) au match aller chez eux, les Nerazzurri ont été flexibles, mercredi soir, face à l’Atlético de Madrid en match retour.

Alors que l’Inter Milan croyait avoir plié le match avec l’ouverture du score par Federico Dimarco après la demi-heure de jeu (33e), les Italiens se font égaler les deux minutes qui ont suivi. Antoine Griezmann a remis les pendules à l’heure pour les locaux (33e) avant que Memphis Depay ne corse l’addition à la fin du temps règlementaire (87e). Ce qui a envoyé les deux équipes en prolongations.

Si aucune des deux formations n’a pu remporter la partie, c’est à la séance fatidique des tirs au but le vainqueur aura été sorti. D’où l’Atlético de Madrid l’emporte (3-2).

Griezmann a insulté Sanchez

Sorti à la fin de la première mi-temps des prolongations, Antoine Griezmann a suivi la séance des tirs au but depuis le banc de touche. Deuxième tireur de l’Inter, Alexis Sanchez a manqué son tir. Alors le Chilien a été moqué par l’attaquant français depuis les bancs. Une scène captée par les caméras de la chaîne espagnole Movistar+, qui a montré Griezmann en train d’insulter Sanchez.

« Il s’est chié dessus, le Chilien s’est chié dessus » (« es un cagon, el chileno es un cagon » en espagnol), a lancé Griezmann qui a cherché du regard son coéquipier Rodrigo De Paul. Celui que Nasri ne classe pas dans le top 5 français, s’est rappelé le douloureux souvenir de la défaite de l’Equipe de France contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 (3-3, 4 t.a.b. 2).

« J’étais nerveux. La dernière fois, c’était la finale de la Coupe du monde et nous avons perdu. Mais j’ai fait confiance à mes coéquipiers et, en plus, nous avons un gardien incroyable qui remporte enfin les tirs au but », a-t-il déclaré en conférence de presse après le match.

Sur les deux matchs (aller et retour), le score est de 2-2 (t.a.b 3-2) entre l’Atlético Madrid et l’Inter Milan. Les Italiens sont en effet éliminés.