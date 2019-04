Ligue des champions - Frenkie de Jong (Ajax) : "C'était plus dur à Madrid"

Le milieu de terrain néerlandais a estimé que l'opposition proposée par la Juventus mardi soir était moins intense que celle du Real en 8e de finale.

Une nouvelle fois, l' Amsterdam a surpris l'Europe du football en éliminant la Juventus mardi soir en quart de finale retour de la . Face à l'un des favoris de la compétition, porté par Cristiano Ronaldo, la formation néerlandaise a joué sa chance à fond et retrouve le dernier carré de la C1 pour la première fois depuis 22 ans.

"C'était impressionnant"

Une immense satisfaction pour Frenkie de Jong et les siens. Le futur milieu de terrain du estime d'ailleurs que son équipe avait eu plus de mal au tour précédent, face au . L'international néerlandais s'est expliqué à ce sujet en zone mixte. "Je ne sais pas si c'était le meilleur match de notre vie mais c'est vrai que c'était impressionnant. Je pense que c'était plus dur à Madrid parce qu'on était menés (après la victoire à l'aller 2-1 des Merengue)."

L'ancien joueur de Willem II estime néanmoins que la Vieille Dame était loin d'être facile à manoeuvrer. "La Juve, c'est une équipe très forte et très disciplinée. On savait que ce serait difficile pour nous. Mais on a montré quelle équipe on pouvait être, notamment en deuxième période. Le coach nous a dit de faire exactement la même chose que d'habitude: presser haut, jouer sur la possession... on a essayé de le faire à chaque fois."

Pour rappel, l'Ajax affrontera en demi-finale le vainqueur du match entre et . À l'aller, les Spurs s'étaient imposés 1-0 sur leur nouveau terrain.