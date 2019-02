Ligue des champions - Finalement, le PSG a déjà son numéro 6 et il s'appelle Marquinhos

Le milieu du PSG était une préoccupation avant Manchester United. Mais Marquinhos, qui n'a pas donné de répit à Pogba, a livré une prestation XXL

Qui aurait cru, quand Tuchel a testé Marquinhos en position de milieu défensif que son audace allait payer. Les premiers matches du Brésilien à ce poste n’étaient pas convaincants mais l’Allemand a tenu à persister. Aujourd’hui il signe.

"J’avais une mission importante que le coach m’a donné"

Les derniers matches de Ligue des Champions avaient donné raison à l’ancien entraineur de Dortmund : le joueur parisien, repositionné en sentinelle, s’est montré de plus en plus solide, allant jusqu’à devenir une référence dans le vestiaire parisien. Mais le test à Old Trafford était très attendu car son objectif était de museler un Paul Pogba en pleine transformation, en confiance lors des 11 derniers matches des Reds et l'éviction de José Mourinho.

L'objectif a été plus que réussi de la part du vice-capitaine parisien : “J’avais une mission importante que le coach m’a donné. Il fallait que je reste vigilant et attentif parce que dernièrement il (Pogba) avait plein de confiance, il enchainait de bons matches, marquait beaucoup de buts et donnait beaucoup de passes décisives. On savait que leur jeu allait passer par lui. Il fallait donc que je reste concentré pour empêcher cette transition offensive de Manchester.“

La prestation de Marquinhos reconnue par ses pairs

Marquinhos, récemment renommé “Kaiser Franz” par ses coéquipiers, dixit Thomas Tuchel, a complètement tué la créativité de l’international français. Il l’a suivi comme son ombre, ne le lâchant pas d’une semelle, tout en ne négligeant pas son devoir collectif (il a récupéré 6 ballons, meilleur total parisien après Kimpembe). Le défenseur auriverde l’a tellement écoeuré que le champion du monde a craqué : il a écopé de deux cartons jaunes, le privant du match retour au Parc des Princes le 6 mars prochain.

Alors qu’il voulait filer en douce à l’issue de la rencontre, l’homme fort du match côté PSG a finalement expliqué en quoi il avait grandi : “Le coach m'a fait beaucoup confiance. Il a vu des choses en moi que je ne voyais pas. Aujourd'hui j'essaye de grandir de plus en plus. Je suis disponible pour l'équipe. C'était un travail important aujourd'hui, on connaît le milieu de Manchester United, notamment Paul Pogba.”

Puis il a été unanimement salué par ses coéquipiers. Thiago Silva a qualifié sa prestation d’“incroyable” tandis que Julian Draxler loue ses qualités au milieu “Contre Pogba c'est difficile, mais Marquinhos a bien joué sans et avec ballon. Peut-être il préfère être défenseur, mais il est très bon à ce poste. Il a très bien travaillé pour l'équipe.”

Marquinhos va-t-il définitivement s’installer au milieu, à tel point que le PSG, qui a recruté Leandro Paredes cet hiver pourrait se priver d’un autre milieu défensif ? Ce n’est pas le souhait du coach parisien : “Pas besoin d'acheter un milieu avec Marquinhos Verratti ? Les deux sont superbes, ils sont incroyables, mais on ne peut pas jouer une saison avec deux joueurs en milieu de terrain, c'est comme ça, dans un club comme le Bayern ou le PSG.” En tout cas le technicien allemand doit savourer sa trouvaille et va sûrement aborder sereinement le match retour, au Parc des Princes.