Ligue des champions féminine – Le PSG affrontera Häcken au 2e tour préliminaire

Tirage clément pour le PSG qui affrontera Häcken au 2e tour préliminaire de la Ligue des champions féminine.

Le tirage au sort du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions a été effectué ce jeudi 1er septembre.

Avec l'élimination du Paris FC au premier tour préliminaire, le seul représentant français à ce stade de la compétition est le Paris-Saint-Germain, deuxième du dernier championnat de France féminin.

Et les Parisiennes ont hérité d'un tirage abordable puisqu'elles affronteront les Suédoises du BK Häcken. La saison dernière, le club suédois avait été battu 4-0 et 3-0 par les Lyonnaises lors de la phase de groupes.

Le calendrier définitif de la double confrontation n'est pas encore connu mais les matches aller auront lieu les 20 et 21 septembre et les matches retour les 28 et 29 septembre.

En cas de succès, le PSG se qualifiera pour la phase de groupes de la Ligue des champions et rejoindra l'Olympique Lyonnais, qualifié d'office en tant que tenant du titre et champion de France.

LE TIRAGE AU SORT DU DEUXIÈME TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE

Voie des championnes

Vorskla-Kharkiv-2 (UKR) – Vllaznia (ALB)

SFK 2000 Sarajevo (BIH) – FC Zürich (SUI)

Glasgow Rangers (ECO) – Benfica (POR)

KuPS Kuopio (FIN) – St. Pölten (AUT)

Valur Reykjavik (ISL) – Slavia Prague (CZE)

SK Brann (NOR) – Rosengård (SUE)

HB Køge (DEN) – Juventus (ITA)

Voie de la ligue

Arsenal (ANG) – Ajax (NED)

Paris Saint-Germain (FRA) – BK Häcken (SUE)

Real Sociedad (ESP) – Bayern Munich (ALL)

Rosenborg (NOR) – Real Madrid (ESP)

Sparta Prague (CZE) – AS Roma (ITA)

LE CALENDRIER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS FÉMININE 2022-2023

Deuxième tour préliminaire

Aller : 20/21 septembre

Retour : 28/29 septembre

Tirage de la phase de groupes

3 octobre (13 heures), Nyon

Phase de groupes

Journée 1 : 19/20 octobre

Journée 2 : 26/27 octobre

Journée 3 : 23/24 novembre

Journée 4 : 7/8 décembre

Journée 5 : 15/16 décembre

Journée 6 : 21/22 décembre

Tirage des quarts et demi-finales

20 janvier (13 heures), Nyon

Quarts de finale

Aller : 21/22 mars

Retour : 29/30 mars

Demi-finales

Aller : 22/23 avril

Retour : 29/30 avril

Finale (PSV Stadion, Eindhoven)

3 ou 4 juin, à confirmer