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grafica rosucci juventus 2026Getty Images
Simone Gervasio

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Ligue des champions féminine : la Juventus s’en sort bien, l’Inter en difficulté. Les résultats du troisième tour préliminaire

Women's Champions League Qualification
WOMEN'S FOOTBALL
SKN St. Poelten vs Juventus
SKN St. Poelten
Juventus
VfL Wolfsburg vs Inter
VfL Wolfsburg
Inter

Journée en demi-teinte pour les représentantes du championnat italien en Ligue des champions féminine. La Juventus s’impose avec la manière en l’emportant 3-0 sur la pelouse de St.Polten et hypothèque la qualification pour le prochain tour. Cela se passe moins bien pour l’Inter qui, en déplacement chez Wolfsburg, encaisse une nette défaite 2-0 qui la met en sérieux danger d’élimination.


JUVE - Grande prestation de la Juventus, qui remporte le match aller du troisième tour préliminaire sur un net 3-0 sur la pelouse de St.Polten et met une sérieuse option sur la qualification, grâce au doublé de Pinto et au superbe but de Martina Rosucci. En somme, tout a été facile pour l’équipe de Guerrero qui, le 2 septembre à Biella, n’aura plus qu’à accomplir une formalité pour atteindre la phase de championnat, où se trouve déjà la Roma.

INTER - L’aventure de l’Inter en Women’s Champions League pourrait en revanche déjà être compromise. L’Inter a perdu 2-0 sur la pelouse de Wolfsburg et, dans sept jours, lors du retour du troisième tour préliminaire, elle sera appelée à un exploit très difficile. L’équipe de Sassarini encaisse les buts de Prasnikar et Kuver mais parvient à résister aux Allemandes bien qu’elle ait été réduite à dix au début de la seconde période après le carton rouge direct infligé à Robustellini.

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