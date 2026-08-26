Journée en demi-teinte pour les représentantes du championnat italien en Ligue des champions féminine. La Juventus s’impose avec la manière en l’emportant 3-0 sur la pelouse de St.Polten et hypothèque la qualification pour le prochain tour. Cela se passe moins bien pour l’Inter qui, en déplacement chez Wolfsburg, encaisse une nette défaite 2-0 qui la met en sérieux danger d’élimination.





JUVE - Grande prestation de la Juventus, qui remporte le match aller du troisième tour préliminaire sur un net 3-0 sur la pelouse de St.Polten et met une sérieuse option sur la qualification, grâce au doublé de Pinto et au superbe but de Martina Rosucci. En somme, tout a été facile pour l’équipe de Guerrero qui, le 2 septembre à Biella, n’aura plus qu’à accomplir une formalité pour atteindre la phase de championnat, où se trouve déjà la Roma.

INTER - L’aventure de l’Inter en Women’s Champions League pourrait en revanche déjà être compromise. L’Inter a perdu 2-0 sur la pelouse de Wolfsburg et, dans sept jours, lors du retour du troisième tour préliminaire, elle sera appelée à un exploit très difficile. L’équipe de Sassarini encaisse les buts de Prasnikar et Kuver mais parvient à résister aux Allemandes bien qu’elle ait été réduite à dix au début de la seconde période après le carton rouge direct infligé à Robustellini.