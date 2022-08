Ligue des champions féminine : Clara Matéo envoie le Paris FC en finale du 1er tour des qualifications

Le Paris FC a parfaitement lancé sa campagne qualificative vers la phase de groupes de la Ligue des champions féminine.

Troisième du dernier championnat de France féminin, le Paris FC doit survivre à un parcours du combattant pour espérer atteindre la phase de groupes de la Ligue des champions et rejoindre l'Olympique Lyonnais, directement qualifié (le PSG devra disputer le 2e tour pour atteindre les poules).

Ce jeudi 18 août, au Petershill Park de Glasgow, en Ecosse, le Paris FC affrontait les Suissesses du Servette de Genève en demi-finale du 1er tour de la « Voie de la Ligue » (il existe une autre voie pour les champions nationaux des pays les moins bien classés à l'indice UEFA).

Les Parisiennes l'ont facilement emporté sur le score de 3 à 0 grâce à une Clara Matéo en grande forme.

L'international française a inscrit un doublé (8e, 85e) et a été à l'origine du troisième but de son équipe en poussant Maéva Clemaron à la faute (32e, c.s.c.).

Les joueuses de Sandrine Soubeyrand affronteront en finale du 1er tour des qualifications, le 21 août, le vainqueur de la rencontre entre les Glasgow City et l'AS Roma.

En cas de victoire, les Parisiennes se qualifieront pour le deuxième tour des qualifications. Le format sera plus simple puisqu'il s'agira d'une confrontation en match aller-retour (20-21 septembre puis 28-29 septembre).

Cinq équipes sont déjà qualifiées pour ce deuxième tour. Dans la voie des champions, on trouve le Slavia Prague et le FC Rosengard.

Dans la voie de la Ligue, plus relevée, figurent le PSG, le Bayern Munich, Arsenal, le Sparta Prague et la Real Sociedad. Et on espère que le PFC rejoindra ces équipes.