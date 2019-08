Ligue des champions - Fabinho sait les Reds attendus

Alors que le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions se déroule ce jeudi, Fabinho, Champion en titre avec Liverpool, est prêt au combat.

À l'évocation de la force collective des hommes du Jürgen Klopp, difficile de ne pas citer le nom du milieu de terrain brésilien recruté à l'AS qu'est Fabinho. Au fil de la saison dernière, ce dernier s'est affirmé comme un lien de très haut niveau entre la défense et l'attaque de l'équipe championne d'Europe, au point de devenir l'un des véritables chouchou des pensionnaires d'Anfield Road.

Devenu indispensable à , Fabinho se devra de rester à son meilleur niveau cette saison, alors que les Reds auront la lourde tâche de défendre leur titre en Ligue des Champions. Alors que le tirage au sort des poules aura lieu ce jeudi à Monaco, le milieu de terrain s'est dit excité de débuter ce nouveau défi, tout en ayant conscience que lui et ses partenaires seront désormais attendus au tournant.

"Les autres équipes vont se concentrer davantage sur nous"

"La est une compétition spéciale et nous sommes les champions en titre. Nous allons donc être très attendus par ceux que nous allons affronter. Mais nous sommes tranquilles à ce sujet. Nous sommes pleinement conscients que lorsque nous serons de retour de la pause internationale, le calendrier des matches sera plus intense avec des matches de milieu de semaine, mais c'est bien, c'est ce que nous aimons", a d'abord confié Fabinho, dans un entretien publié sur le site internet officiel de Liverpool, ce jeudi matin.

"En tant que champions en titre, toutes les autres équipes vont se concentrer davantage sur nous, elles en sauront plus sur notre équipe. Nous savons à quel point l'équipe est forte et, comme toujours, nous devons travailler dur et avec confiance", a ensuite ajouté l'international brésilien. Cet été, Liverpool s'est montré très peu actif sur le marché des transferts, et dispose donc d'une équipe presque inchangée. Idéal pour triompher à nouveau ?