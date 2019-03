Ligue des champions - Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) : "C'est le meilleur match de ma carrière"

L'international serbe, auteur d'une immense prestation mardi soir en Ligue des champions face au Real Madrid, est revenu sur cette belle soirée.

Avec un but et deux passes décisives, notamment la seconde pour David Neres, Dusan Tadic a illuminé le Santiago Bernabeu mardi soir de sa classe et de son talent dans ce qui restera l'un des plus grand moments de sa carrière face au triple champion d'Europe en titre.

Grand acteur de la qualification de l'Ajax Amsterdam pour les quarts de finale de la Ligue des champions, l'international serbe est revenu aux Pays-Bas cet été après quatre saisons en Premier League, du côté de Southampton, où il a plus souvent joué le maintien que les premiers rôles.

"On a rendu beaucoup de gens heureux"

À l'issue de la rencontre, Dusan Tadic était évidemment très satisfait du résultat d'un point de vue collectif. "Le Real Madrid est mon club préféré depuis que je suis petit. Le fait d'avoir gagné contre le meilleur club du monde, c'est magnifique. On a rendu beaucoup de gens heureux", a-t-il indiqué à la chaîne néerlandaise Veronica TV.

À 30 ans, l'ancien joueur de Twente se dit totalement épanoui au sein d'une équipe joueuse qui peut désormais continuer à jouer les troubles-fêtes cette saison en C1. "Je suis tellement fier de toute personne qui a un rapport avec l'Ajax. C'est le meilleur match de ma carrière."

Preuve de sa prestation assez exceptionnelle, le journal L'Équipe lui a attribué la note très rare de 10/10 dans son édition du mercredi 6 mars.