Ligue des champions - De supersub à supercoach, Ole Gunnar Solskjaer rentre un peu plus dans la légende mancunienne

Déjà très apprécié en tant que joueur, le Norvégien a qualifié son équipe pour les quarts de finale de la C1 suite à un match renversant face au PSG.

"ll n’y a pas de mission impossible même si ce sera compliqué. On doit marquer rapidement le premier but. Techniquement, ça joue, mais y’a un aspect mental aussi." Presque de manière prémonitoire, Ole Gunnar Solskjaer avait vu avant tout le monde le scénario du huitième de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et Manchester United (1-3). S'il n'a pas encore son diplôme de devin, le technicien norvégien a passé à coup sûr un nouveau test grandeur nature en tant qu'entraîneur.

Avec dix joueurs en moins pour suspension (Paul Pogba) et blessures (Anthony Martial, Jesse Lingard, Nemanja Matic ou encore Juan Mata), celui qui a remplacé au pied levé José Mourinho en décembre dernier est parvenu, avec une équipe bricolée et un entrejeu très diminué, à installer le doute dans l'esprit des Parisiens. La prestation réalisée mercredi soir par les Red Devils est pourtant loin d'être brillante avec une faible possession (28%) et une justesse technique souvent absente. Le plan mis en place par l'ancien coach de Molde n'avait rien d'innovant mais a suffi pour mettre en péril une équipe qui a perdu en face ses moyens au fil de la rencontre.

Gary Neville : "Il peut faire ce qu'il veut après ça"

Battu à une seule reprise depuis sa prise de fonctions il y a bientôt trois mois (défaite 0-2 lors du match aller face au PSG), Ole Gunnar Solskjaer marche sur les traces prestigieuses de Sir Alex Ferguson à sa manière, en mettant au coeur de son discours et de ses actes la notoriété des Red Devils. Quoiqu'il arrive, malgré des lacunes toujours présentes dans le jeu et en défense, l'ancien numéro 9 complimente toujours ses joueurs. Il ne cesse de répéter son bonheur de diriger l'une des plus grandes équipes européennes.

Pour son ancien coéquipier, Gary Neville, l'entraîneur âgé de 46 a acquis une légitimité supplémentaire à Old Trafford. Consultant sur Viasport, le défenseur anglais à la retraite s'est même montré très enthousiaste sur la nouvelle notoriété d'Ole Gunnar Solskjaer. "Il n'y avait aucun doute avant le match pour moi. Après ça, il peut choisir la durée de son contrat, son salaire, il peut placer une statue de lui devant le stade. Il peut faire ce qu'il veut après ça."

"Babyface Killer" frappe de nouveau

Inévitablement, son avenir est revenu dans les questions posées en conférence presse au Parc des Princes à l'issue de cette reMUntada. Sans pression, le technicien scandinave attend un signe de ses dirigeants même s'il se dit très satisfait de sa position actuelle. "J’essaye de faire ce job du mieux possible chaque jour. Je vais voir où ça me mène. C’est fantastique aujourd’hui. Je vais essayer de profiter de ce job au maximum, et sourire." Pour rappel, il est actuellement "prêté" par Molde jusqu'à la fin de la saison. Les Red Devils possèdent une option d'achat pour l'enrôler définitivement. Cette dernière est estimée à huit millions d'euros.

Chez ses joueurs en tout cas, la volonté est bien de le voir s'inscrire dans la durée au sein de la formation mancunienne. Ashley Young, capitaine mercredi soir d'une jeune garde pleine d'insouciance, valide l'idée d'un contrat "Il est fantastique depuis qu'il est arrivé, une bouffée d'air frais. La façon dont il travaille est incroyable. Nos accomplissements, en si peu de temps, ont été fantastiques", souligne l'international anglais de 34 ans.

Reconnu dans les années 1990 et 2000 pour avoir été un remplaçant très efficace sous le manager écossais, avec ce fameux but dans le temps additionnel contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions 1999, "Babyface Killer" fait preuve du même réalisme en étant sur le banc, cette fois-ci en tant que coach. Son équipe n'a cadré que trois tirs mercredi soir, ils ont tous fait trembler les filets. Il était alors logique de le voir poser en compagnie de Sir Alex Ferguson et d'Éric Cantona, deux figures mythiques des Red Devils. Une catégorie dont il fait sans doute déjà partie.