Ligue des Champions - De quel résultat a besoin chaque équipe pour se qualifier ?

Les 8es retour de la C1 débutent ce soir. Chaque équipe peut encore se qualifier, mais les chances de qualification varient d'une formation à l'autre.

La Ligue des Champions reprend ses droits à partir de ce mardi avec la tenue des premiers huitièmes de finale retour. Bien qu'il y ait eu quelques scores lourds lors de la première manche, le suspense reste globalement entier concernant l'identité des équipes appelées à poursuivre leur chemin dans cette compétition.

Des formations telles que la Juventus, Manchester United et Dortmund sont en danger après leurs défaites par plus d'un but d'écart à l'aller, tandis que l'Ajax, Liverpool et le FC Porto doivent impérativement gagner s'ils veulent continuer leur parcours.

Pour ces matches retour, les enjeux sont donc colossaux et il est fort probable que les buts inscrits à l'extérieur aient une importance capitale lors du décompte final. Mais, quel est précisément le résultat dont chaque équipe a besoin pour passer. Découvrez-le ci-dessous.

Manchester United aura fort à faire lors de son déplacement à Paris. Battus 2-0 à l'aller par les champions de France, les Red Devils vont devoir scorer au moins trois fois au Parc des Princes afin d'atteindre les quarts de finale. Une mission qui parait presque impossible.

S'ils marquent à deux reprises, sans encaisser, il y aura égalité parfaite sur les deux matches. On passera ainsi aux prolongations et puis aux tirs au but éventuellement. L'équation est donc simple pour les Anglais; s'ils ne marquent pas au moins deux fois en terre francilienne, ils seront automatiquement hors course.

Pour Paris, la tâche est bien sûr beaucoup plus abordable. Ayant marqué deux buts importants à l'extérieur, l'équipe de Tuchel n'est pas obligée de faire trembler les filets lors de ce match retour. Un 0-0 au Parc serait suffisant au bonheur des Parisiens, puisqu'il y aura 2-0 sur l'ensemble des matches. Un 1-1 contentera également le leader de la Ligue 1. En revanche, s'ils prennent deux buts et qu'ils ne marquent pas de leur côté, les Parisiens vont, comme mentionné ci-dessus, devoir disputer les prolongations.

Tottenham se rendra en Allemagne avec une avance de trois buts, acquise lors du match aller face à Dortmund. L'équipe de Mauricio Pochettino n'aura plus qu'à défendre cet avantage et à ne pas céder contre les Allemands. Les représentants du nord de Londres sont toutefois connus pour pécher lorsque le plus dur est fait, c’est-à-dire d’abandonner des matches alors qu'ils sont en ballotage favorable. L'équipe de Pochettino doit faire attention à ne pas faire preuve de complaisance envers une équipe de Dortmund qui se battra pour sa vie au Westfalenstadion. Un match nul 0-0, voire une défaite 2-0, est suffisant pour assurer la qualification.

Toute la pression sera donc sur le Dortmund lors de ce duel. Les Jaune et Noir doivent surmonter un déficit de 3-0 et marquer au moins trois buts sans céder afin de garder leurs espoirs en quart de finale. Le BVB a récemment subi une baisse de régime en Bundesliga et ces mauvais résultats ont donné au Bayern la possibilité de revenir à leur hauteur. L'équipe de Favre va donc tout donner sans calculer face aux hommes de Pochettino, sa survie étant en jeu pour assurer qualification pour le tour suivant.

Les défaites douloureuses du Clasico signifient que le Real Madrid est éliminé de la Copa del Rey et aussi hors course pour le titre en Liga. Gagner la Ligue des champions pour la quatrième fois consécutive est leur seule solution pour garnier pour l’argenterie cette saison. Ils ont eu la chance de remporter une victoire 2 à 1 sur Ajax lors du match aller des 16es de finale (avec l’aide précieuse de la VAR). Les Merengue vont devoir finir le travail mardi soir. S'ils assurent le 0-0, ils passent. Mais comme l'Ajax a marqué un but à domicile, une victoire des Bataves sur le score de 2-1 à Bernabeu et le match ira en prolongations.

L'Ajax a toujours une chance mince mais décente de se qualifier pour les quarts de finale. Une victoire 2-0 - ou une victoire d'au moins trois buts s'ils concédaient contre le Real Madrid - les verrait progresser au tour suivant de la compétition aux dépens des champions d'Europe. Le Real Madrid, pour sa part, a de l'expérience dans le tournoi - mais l'équipe néerlandaise a toutefois un coup de pouce puisque Sergio Ramos sera suspendu. Ils n'ont besoin de marquer "que" deux buts.

La Roma s'est imposée 2-1 à domicile contre le FC Porto. Les Giallorossi doivent seulement s'assurer que Porto ne marque pas afin de se qualifier pour les quarts de finale, tandis que pour la formation lusitanienne doit marquer au moins une fois pour ne pas se faire sortir.

Tous les regards seront rivés sur Cristiano Ronaldo lorsque la Juventus accueillera l'Atletico Madrid au match retour le 12 mars. Les Italiens ont perdu 2-0 à l'extérieur contre l'Atletico au match aller, mais ils ont la possibilité de renverser la vapeur et le fait de jouer à domicile est un avantage non négligeable. Une victoire 3-0 sera suffisante pour que la Juventus se qualifie, même si l'Atletico Madrid a l'avantage car il n'a pas concédé au match aller. Par exemple, si l'Atletico perdait 1-0 contre la Juventus, ils se qualifieraient car ils gagneraient 2-1 sur l'ensemble des deux parties. Si le match se termine 2 à 1 en faveur de la Juventus, Atletico sera toujours devant (3-2 au total contre Atletico). Enfin, il est évident que tout score de parité arrangera les affaires des Matelassiers.

L'article continue ci-dessous

Manchester City se rend à Schalke avec une avance d'un but après son succès 3-2 à l'aller. Schalke doit marquer deux buts et ne pas en concéder (victoire 4-3), tandis que l'équipe de Pep Guardiola se qualifiera si le match retour se termine sur un score de 0-0, ou s'il marque contre Schalke sans encaisser.

Lyon, pour sa part, se rend à Barcelone et les Gones ont la chance d'avoir toujours leur destin entre les mains. Après le match aller 0-0 à Lyon, une victoire 1-0 au Camp Nou comblera les Rhodaniens et les verra éliminer Barcelone. Les Catalans, cependant, ont évidemment l’avantage d’être à la maison et une victoire à domicile avec un clean sheet permettra de progresser. Si le match se termine 1-1, Lyon se qualifiera grâce à la règle des buts à l'extérieur.

Une situation similaire attend Liverpool et le Bayern Munich. Les deux équipes se sont quittées sur match nul 0-0 à Anfield et les Allemands doivent s'assurer de ne pas concéder face aux Reds s'ils veulent se qualifier pour le tour suivant. Pour Liverpool, une victoire 1-0 à l'extérieur en Allemagne suffira pour passer et un match nul avec des buts leur garantira également le ticket pour les quarts. Pour le Bayern, bien sûr, une victoire à domicile sans encaisser de but sera suffisante.