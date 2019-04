Ligue des champions - Danilo Pereira (Porto) prévient : "Salah, Mané et Firmino ? Ils ne me passeront pas"

Le milieu défensif portugais a prévenu les Reds avant le quart de finale aller de Ligue des champions ce mardi soir à Anfield.

Un an après un huitième de finale à sens unique et un large succès (5-0) de , Porto a l'occasion de prendre sa revanche contre les Reds, cette fois-ci en quart de finale de . Pour Danilo Pereira, qui était absent en raison d'une blessure la saison dernière, cette rencontre est très attendue du côté de la formation portugaise.

En conférence de presse lundi, l'international portugais a prévenu : il ne craignait en aucun cas la puissance de feu de Liverpool, notamment son secteur offensif. "Quand je pense à Salah, Mané et Firmino, ce qui me vient en tête, c’est qu’ils ne me passeront pas", a ainsi indiqué Danilo Pereira.

Une déclaration forte qui démontre la confiance du milieu de terrain, actuellement à égalité en tête du championnat portugais (la NOS) en compagnie du . Danilo Pereira estime ainsi que le défi à relevr sera avant tout physique face au club de la Mersey.

"Heureusement, notre équipe compte sur des athlètes capables de performer, que ce soit techniquement ou émotionnellement, et ce sur toutes les scènes. Ce qui compte pour nous, c’est de garder notre identité car Liverpool sera un adversaire très difficile."