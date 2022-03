Ligue des champions, Coupe de France, Galtier... Julien Fournier fait le point sur les ambitions de l'OGC Nice

Troisième de Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France, l'OGC Nice réalise une très belle saison, certainement au dessus de ses attentes. L'arrivée de Christophe Galtier l'été dernier a fait basculer Nice dans une autre dimension, encore plus rapidement que prévu, et les Aiglons peuvent nourrir de belles ambitions pour leur fin de saison. Avant le choc face au PSG, Julien Fournier s'est confié sur les ambitions niçoises dans une interview accordée à RMC Sport et rappelle une nouvelle fois que l'objectif d'INEOS n'est pas d'être dans la même dimension que le PSG.

"Pour l'instant, on n'a rien gagné"

"Ce n'est pas réaliste, on n'est pas là pour concurrencer le PSG, c'est peut-être le club le plus puissant d'Europe. On est encore loin du PSG comme des clubs français historiques, je vous le redis pour l'instant on n'a rien gagné. Laissez-nous avancer dans notre plan de développement, essayer d'accrocher régulièrement des places européennes, de gagner des titres au travers des coupes et peut-être qu'un jour on pourra avoir une autre prétention que celle-là mais pour le moment il faut rester ambitieux et mesuré", a analysé le directeur du football de l'OGC Nice.

"Il ne faut pas avoir un regard déformé sur nous-même parce qu'aujourd'hui on est troisième et en finale de la Coupe de France. Si on finit cinquième et qu'on perd la Coupe de France... (il fait la moue). Pour moi, un club qui dirait on doit être en Ligue des Champions chaque année, ce serait une forme de prétention. En avoir l'ambition oui mais quand vous prenez le championnat de France aujourd'hui, vous avez Marseille, Lyon, Monaco, Lille, Rennes... il n'y a pas sept places en Ligue des Champions mais deux ou trois voire quatre dans le futur, une Europa League est tout sauf une insulte, on se doit chaque année d'être à la bagarre pour les places européennes, ça c'est indispensable", a ajouté Julien Fournier.

"Aujourd'hui, on veut la Coupe de France et se qualifier en C1"

Le directeur du football reconnaît que l'arrivée de Christophe Galtier a été l'un des tournants du projet INEOS : "Il y a eu plusieurs tournants. On fondait beaucoup d'espoirs avec Patrick (Vieira), je maintiens qu'on ne s'est pas trompé sur la qualité de l'entraîneur, il réussira. Ce n'était peut-être pas le moment pour lui et pour nous. Pour Christophe, c'était important d'avoir un entraineur de haut niveau, qui connait parfaitement le championnat de France et qui apporte ce qui nous manquait. Benitez, Atal, Boudaoui, Thuram, Gouiri et d'autres étaient là, pourtant nous n'avions pas les résultats escomptés. Je pense que Christophe a montré sa capacité à développer une équipe".

Julien Fournier est conscient qu'une belle fin de saison attend l'OGC Nice, mais il veut pas trancher entre un titre et une qualification en Ligue des champions : "Le projet est lancé, de notre point de vue en tout cas, mais pour le concrétiser, le matérialiser, c'est toujours mieux d'avoir un titre oui. On fait tous ce métier pour gagner et Nantes sera dans la même disposition. L'expérience de gagner est capitale. Par rapport à d'autres clubs (Paris, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, Rennes...), sur ces dernières années, on est à la traîne. On va jouer une finale, on a le temps de la préparer, c'est dans deux mois. Quand on joue une finale c'est pour la gagner".

"Une qualification en C1 ou une victoire en Coupe de France ? On est dans la compétition jusqu'au bout en Coupe de France puisqu'on est finaliste, il faut qu'on y soit aussi sur les places européennes. On sera peut-être amené à faire un choix en fin de championnat mais aujourd'hui on veut les deux. Un planning pour aller en C1 ? Ce qui a toujours été demandé c'est faire que le club avance sportivement, dans sa manière de fonctionner, son appréhension du foot de haut niveau, dans ses infrastructures aussi. C'est peut-être un détail mais ça fait deux ans qu'on a des terrains d'entraînement de très haut niveau. Il y a une énorme attente autour de ce projet INEOS, il y a aussi eu beaucoup de fantasmes au départ et petit à petit je pense que les gens se rendent compte que c'est un projet sérieux, qui avance étape par étape", a conclu Julien Fournier.