Ligue des Champions - Comment l’Ajax a formé les stars de Tottenham : Eriksen, Alderweireld et compagnie

Le centre de formation de l’Ajax Amsterdam a, mine de rien, donné un gros coup de main à Tottenham…

Au moment du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, personne n’aurait misé un seul centime sur une possible demi-finale entre l’ Amsterdam et , sauf peut-être les supporters des deux clubs. Mais à la surprise générale, la formation de et celle d’ ont sorti deux énormes prétendants à la victoire finale : et la .

Alors que le joli parcours de Tottenham jusqu’au dernier carré de la C1 ressemble à une sorte d’accomplissement pour Mauricio Pochettino et ses ouailles, celui de l’Ajax Amsterdam fait figure d’hommage à la tradition d’excellence perpétuée depuis toujours au sein du club néerlandais. Notamment à sa politique de formation, qui a offert à l’Europe certains de ses plus grands talents.

Des joueurs formés dans le moule de l'école Johan Cruyff

Du côté de l’Ajax, nombreux sont les joueurs qui en sont issus. Et du côté de Tottenham également ! On peut notamment penser au maître à jouer des Spurs, Christian Eriksen, mais aussi aux rugueux défenseurs Jan Vertonghen, Toby Alderweireld ou encore Davinson Sanchez, qui ont tous porté les couleurs rouges et blanches de la formation amstellodamoise.

Et la perspective de les voir jouer face à leurs successeurs - notamment les deux prodiges Matthijs de Ligt et Frenkie de Jong - ne peut qu’enchanter tous les amoureux du ballon rond.

L'article continue ci-dessous

Même si les clubs d’Eredivise ne possèdent pas les mêmes revenus que leurs voisins de Premier League, de , de ou encore de , l’Ajax a toujours réussi à conserver son identité de jeu unique grâce à des joueurs formés dans le moule de l’école de Johan Cruyff : celle du football total.

L’empreinte de l'académie amstellodamoise ne s’efface pas

Eriksen, Vertonghen, Alderweireld ou encore Sanchez ont tous porté la tunique amstellodamoise avant d'exploser aux yeux du monde entier. Et pas seulement eux. Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic, Edgar Davids ou encore Patrick Kluivert en ont fait de même à leurs débuts. Tant de grands noms qui seront à jamais associés à celui de l’Ajax.

Et cela se ressent dans le jeu des Spurs made in Ajax. Les défenseurs sont tous reconnus pour leur qualité de relance et leur capacité à ne pas panqiuer lorsqu’ils se retrouvent sous pression. Et que dire d’Eriksen, qui distille les bons ballons à ses attaquants comme un facteur poste des lettres. L’empreinte amstellodamoise ne s’efface pas chez les joueurs marqués par l’histoire de l’académie. Reste à savoir qui remportera la bataille : les anciens ou les jeunes ?