Ligue des Champions - Ceferin tire la sonnette d'alarme : "Nous aimerions protéger des équipes comme l'Ajax, qui est obligée de vendre tous ses joueurs"

Le président de l'UEFA, Ceferin, a évoqué l'idée de préserver les clubs les plus méritants de la Ligue des champions: "Nous discutons de cela".

Interrogé dans le bâtiment de l'UEFA à Nyon par le "Times", le président de l'UEFA, Alaxander Ceferin, a évoqué une possible révolution qu'il souhaiterait introduire dans les prochaines éditions de la .



Ce serait une règle de sauvegarde des clubs qui se font les architectes d'une saison exceptionnelle et qui, pour cette raison, méritent une qualification automatique lors de la prochaine édition.



"Nous aimerions protéger des équipes comme l' cette année, ou et Leicester auparavant. L’Ajax a disputé les demi-finales cette année. Et maintenant, ils sont dans l’obligation de vendre tous leurs joueurs car ils ne savent pas s’ils se qualifieront pour la Ligue des champions l’année prochaine. Nous ne devrions pas protéger trop de clubs, mais seulement quelques-uns. L'idée est que ceux qui restent jusqu'à un certain changement peuvent également participer l'année suivante. Mais pour l'instant, nous ne faisons qu'en discuter. Nous nous retrouverons le 11 septembre et nous en discuterons avec les clubs."



De cette manière, l'UEFA permettrait aux clubs méritants de ne pas avoir à renoncer à la plupart de leurs talents à la fin d'une belle saison, ce qui augmenterait effectivement la compétitivité du tournoi.



Ceferin a ensuite rejeté la possibilité de créer une Super League, du moins tant qu'il sera président de l’UEFA, puis est revenu sur le choix de faire jouer la dernière finale de l'Europa League à Bakou, en Azerbaïdjan. Décision contestée par , qui à cette occasion ne pouvait pas compter sur Mkhitaryan, non convoqué pour des raisons politiques.



"Arsenal s'est plaint mais nous sommes le gouvernement du football européen et nous devons permettre son développement partout dans le monde", a-t-il indiqué.