Ligue des Champions : Bonne nouvelle pour le Real, mauvaise pour City

Le Real Madrid a annoncé une bonne nouvelle avant d'affronter Manchester City en Ligue des Champions, qui sera privé d'un de ses cadres.

Comme la saison dernière, le Real Madrid et Manchester City vont s'affronter pour une place en finale de Ligue des Champions à Istanbul. Au stade Santiago Bernabeu mardi soir, les Merengues recevront les hommes de Pep Guardiola, qu'ils avaient éliminés à ce stade de la compétition l'an dernier au terme d'un scénario complètement fou. Et si les Skyblues font figure d'équipe imbattable depuis plusieurs mois, le parcours des Madrilènes reste encore dans les mémoires.

Modric sera présent, pas Aké

D'autant que les Blancos pourront compter sur le maître à jouer au milieu Luka Modric. L'international croate a manqué deux matches consécutifs avant de faire son retour samedi lors de la victoire du Real en Coupe du Roi contre Osasuna, match lors duquel il est entré à neuf minutes du terme. Incertain jusque là, l'inusable Ballon d'Or 2018 sera bien présent face aux Skyblues, comme l'a affirmé Carlo Ancelotti ce lundi. "Quand Modric va bien, il joue. Actuellement il va bien et demain il jouera", a-t-il affirmé en conférence de presse avant d'esquiver la question demandant qui l'accompagnera au milieu.

Les nouvelles ne sont pas aussi bonnes pour Pep Guardiola et sa bande. Le club anglais a annoncé la liste de 21 joueurs qui affrontera le Real mardi, une liste dans laquelle ne figure pas Nathan Aké, devenu un joueur clé du système de Guardiola. Blessé ce week-end contre Leeds, l'international néerlandais n'était pas à l'entraînement du jour et ne sera pas non plus de la partie pour cette demi-finale aller.