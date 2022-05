Ligue des champions : Benzema élu meilleur joueur et auteur du plus beau but, l'équipe-type dévoilée

Après sa victoire en Ligue des champions, Karim Benzema commence à recevoir de nombreuses récompenses individuelles.

La Ligue des champions 2021-2022 s'est achevée le samedi 28 mai avec le chaos au Stade de France et la victoire du Real Madrid.

Ce mardi 31 mai, l'UEFA a décerné les premières récompenses à l'issue de la saison.

Sans surprise, Karim Benzema a été désigné meilleur joueur de la compétition grâce à son rôle majeur dans le sacre du Real Madrid avec ses 15 buts en 12 matches (plus une passe décisive).

Cerise sur le gâteau, il s'est vu récompensé du plus beau de la saison pour sa tête contre Chelsea en quart de finale aller.

Karim Benzema figure également dans l'équipe-type de la saison. Disposée en 4-3-3, on y trouve logiquement des madrilènes (Benzema, donc, Vinicius, Modric, Courtois), quatre joueurs de Liverpool (Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, Fabinho). L'équipe est complétée par le Parisien Kylien Mbappé et le Citizen Kevin De Bruyne et Antonio Rüdiger (Chelsea).