Ligue des Champions - Barça-Liverpool : Firmino sera au Camp Nou !

Absent face à Huddersfield vendredi, Firmino fera bien le déplacement au Camp Nou pour affronter le Barça en demi-finales de Ligue des Champions.

Son absence est passée inaperçue. Victime d’une petite déchirure à l’entraînement jeudi dernier, Roberto Firmino (27 ans) n’avait pas pu prendre part au festival de contre (5-0) le lendemain, dans le cadre de la 36e journée de . Ses deux compères de l’attaque, Mohamed Salah et Sadio Mané, ont tranquillement pris le relais en inscrivant chacun un doublé.

Mais une fois la rencontre terminée et après les traditionnelles questions sur la lutte pour le titre avec , qui gagnait difficilement à Burnley (1-0) deux jours plus tard et reprenait ainsi la tête du championnat anglais, nos confrères britanniques n’avaient que le nom du Brésilien à la bouche : Firmino sera-t-il présent pour la demi-finale aller de Ligue des Champions face au , disputée au Camp Nou ? Comme à son habitude, Jürgen Klopp bottait en touche.

Parce qu’il ne voulait pas trop s’avancer ou simplement pour instiller le doute au sein du Barça ? Difficile à dire, toujours est-il que l’ancien joueur d’ sera bel et bien présent au Camp Nou dimanche, comme l’ont précisé les Reds sur leur site officiel. Vraisemblablement, Firmino ne devrait pas être à 100 %, et il ne serait donc pas surprenant de le voir démarrer la rencontre sur le banc. Fabinho, également incertain, sera lui aussi au rendez-vous.

Our confirmed travelling squad for the trip to @FCBarcelona…#UCL — Liverpool FC (@LFC) 30 avril 2019

Le groupe de Liverpool : Alisson, Mignolet, Kelleher - Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Matip, Gomez, Moreno, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Milner, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Shaqiri, Firmino, Mané, Salah, Sturridge, Brewster, Origi.