Ligue des champions - Après avoir éliminé le PSG, un jeune de Manchester United est retourné au lycée

Mason Greenwood se souviendra longtemps de ce mercredi 6 mars 2019. Âgé de 17 ans, le tout jeune attaquant mancunien a connu sa première en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain lors du huitième de finale retour au Parc des princes. Il s'agit d'ailleurs du plus jeune joueur de l'histoire des Red Devils à disputer une rencontre dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Preuve de son destin assez singulier, le club n'avait pas de flocage à son nom pour cette rencontre. Les dirigeants mancuniens ont ainsi demandé au PSG de pouvoir faire floquer le maillot rose avec son nom et son numéro. Sur plusieurs images, on peut voir le logo du club de la capitale française, prouvant ainsi son origine.

Mason Greenwood est aussi au coeur d'une autre histoire insolite. Alors qu'il démarre sa carrière professionnelle, le buteur anglais suit toujours en parallèle un cursus scolaire. Selon The Times, le joueur de l'Académie des Red Devils est ainsi retourné en cours ce vendredi, comme le prévoit la procédure liant l'école à l'équipe de Manchester United.

