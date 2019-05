Ligue des champions, Alexander-Arnold raconte son corner décisif : "C'était juste de l'instinct"

Avec son inspiration bien sentie, le jeune latéral droit anglais a offert le but de la qualification à Divock Origi mardi soir à Anfield.

Cela restera sans doute comme l'un des gestes les plus marquants de cette 2018-2019. En tirant rapidement son corner à la 79e minute, Trent Alexander-Arnold a pris le Barça de vitesse et permis à Divock Origi d'inscrire le but salvateur, celui de la qualification en finale. Surpris, Gerard Piqué et les siens ne pouvaient que constater les dégâts.

Remplaçant à l'aller au Camp Nou (défaite 3-0), le latéral droit de 20 ans a été crucial dans cette rencontre par ses efforts constants et surtout son inspiration sur ce corner. En zone mixte après la rencontre épique des Reds et la communion avec Anfield, le jeune international anglais a raconté son geste. "Je pense que c'était juste de l'instinct. C'était un de ces moments où une opportunité s'ouvre à vous, et il était évident que "Div" (Origi) était idéalement placé pour conclure."

TAA est déterminant sur ses dernières sorties en C1. Il a ainsi délivré une passe décisive lors de chacun de ses trois derniers matches de Ligue des Champions, lui qui n’en avait délivré qu’une seule lors de ses 17 premiers (stat Opta).

Sur son compte Twitter, Cesc Fabregas a fait l'éloge du jeune joueur des Reds en estimant que sa passe était admirable. "Les gens me diront que c’est une mauvaise défense, je vous dis que c’est purement de l'intelligence et de la vision". Adoubé par l'un des meilleurs passeurs de l'histoire de la , Alexander-Arnold a de quoi être flatté en attendant les ultimes échéances de la saison en Premier League et avec cette finale de la Ligue des champions.