Ligue des champions - Alexander-Arnold : "Nous allons jouer notre style de jeu"

Le latéral droit de Liverpool a assuré que son équipe n'allait pas se poser de questions au moment d'aborder sa finale de Ligue des champions.

Trent Alexander-Arnold et s'apprêtent à disputer une deuxième finale de consécutive contre samedi (21h). Un match pour lequel les Reds ne dérogeront une nouvelle fois pas à leurs principes.

Les supporters

Trent Alexander-Arnold : "Nous savons que quelque soit l'endroit ou nous allons, le soutien sera toujours là. Nous l'avons expérimenté l'an dernier et cette saison. Tous les joueurs sont préparés à tout donner pour les supporters. Espérons que tout le monde pourra célébrer."

Le rapport de force

"Nous étions en finale l'an dernier, ils n'y ont jamais été. En termes de qualité c'est assez équilibré. Ils ont des joueurs de classe mondiale, nous aussi. Ce sera clairement une bataille jusqu'au bout pour voir qui en voudra le plus. On peut dire que ce sera un match très tactique pour les deux équipes."

"Nous avons notre propre style et nous allons essayer de ne pas trop en changer face à n'importe quelle équipe. Si nous attendons derrière et les laissons prendre le dessus, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Nous devons avoir le dessus et être dans leur moitié de terrain. Quoiqu'il arrive, nous allons jouer notre style."

Les joueurs à craindre

"[Lucas] Moura est le premier de la liste de leurs meilleurs joueurs. Nous avons l'habitude de sa façon de jouer et de comment Tottenham joue en tant qu'équipe. Mais nous n'allons pas nous focaliser sur des joueurs. Ils ont montré leur qualité en tant qu'équipe."

Sa relation avec Andrew Robertson

"[Andy et moi] avons une très belle relations sur et en-dehors du terrain. Nous connaissons les qualités l'un de l'autre et où nous pouvons progresser. Nous essayons de nous motiver à l'entraînement chaque jour. C'est bien de faire partie de ce duo. Nous avons tellement bien réussi cette saison avec les passes décisives."