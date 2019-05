Ligue des champions - Ajax-Tottenham | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Après son succès à l'aller (1-0), l'Ajax doit terminer le travail contre les Spurs pour composter son ticket pour la finale. Présentation.

Qui arrêtera l' Amsterdam ? Le club néerlandais est un tourbillon qui éblouit l'Europe à chacune de ses apparitions. Le , triple tenant du titre, mais aussi la en ont fait les frais depuis deux mois. Reste à savoir si peut franchir cette montage. Les Spurs ont été domptés à l'aller (0-1) dans leur nouvelle antre contre une équipe aussi performante pour briller que pour souffrir. Mais cette petite marge ne rend pas l'affaire impossible. En récupérant Heung-min Son, notamment, les hommes de Mauricio Pochettino ont les atouts pour créer la surprise.

Match Ajax Amsterdam-Tottenham Date Mecredi 8 mai 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 RMC Sport

COMPOS PROBABLES

LES MEILLEURES STATISTIQUES OPTA

- Une seule des 17 équipes ayant perdu à l’aller à domicile en demi-finale de C1 s’est qualifiée pour la finale : c’était l’Ajax en 1995/96 contre le (défaite 0-1 à domicile à l’aller, succès 3-0 au retour en Grèce).

- L’Ajax n’a plus atteint la finale de C1 depuis 1996 et sa défaite contre la Juventus (1-1 après prolongation, 2-4 aux tirs au but), tandis que Tottenham peut devenir la 40e équipe différente à disputer une finale de C1. Tottenham serait la 1ère équipe à découvrir ce stade de la compétition depuis en 2008.

L'article continue ci-dessous

- Les 2 déplacements de Tottenham en Ligue des Champions chez une équipe néerlandaise ont débouché sur un match nul en produisant 10 buts, soit 5 par rencontre en moyenne. Depuis le début de l’année 2018, les Spurs n’ont gagné qu’un seul de leurs 6 déplacements en Ligue des Champions (3 nuls, 2 défaites), c’était cette saison, en 8e de finale chez le (1-0).

- En comptant les tours qualificatifs, l’Ajax a disputé 17 matches en Ligue des Champions cette saison (6 en qualifications, 11 en phase de groupes + phase à élimination directe), plus que toute autre équipe. La formation amstellodamoise ne compte qu’une seule défaite lors de ces 17 rencontres, c’était à domicile contre le Real Madrid en 8e de finale aller (1-2).

- Son Heung-Min a marqué 50% des buts de Tottenham en phase à élimination directe de Ligue des Champions cette saison (4/8). Il est le meilleur buteur asiatique de la Ligue des Champions avec 12 réalisations.