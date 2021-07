Ligue des champions – 3e tour préliminaire : Monaco fixé sur son sort

L’AS Monaco affrontera le Rapid de Vienne ou le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.

C’est ce lundi, à midi, à Nyon, en Suisse, que l’UEFA a procédé au tirage au sort du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Un seul club français était concerné par ce tirage : l’AS Monaco, troisième du dernier championnat de France. Et LES HOMMES DE Robert Kovac affronteront le vainqueur de la double confrontation entre les Autrichiens du Rapid de Viennes et les Tchèques du Sparta Prague.

Voie de la Ligue

RKC Genk (BEL) - Shakhtar Donetsk (UKR)

PSV Eindhoven (NED) / Galatasaray (TUR) - Celtic FC (SCO) / Midtjylland (DEN)

Spartak Moscou (RUS) - Benfica (POR)

AS Monaco (FRA) - Rapid de Vienne (AUT) / Sparta Prague (CZE)

Voie des champions

Groupe 1 :

Dinamo Zagreb (CRO) / Omonoia FC (CYP) - Legia Varsovie (POL) / Flora Tallinn (EST)

Olympiacos (GRE) / Neftçi PFK (AZE) - Mura (SVN) / Ludogorets (BUL)

Lincoln Red Imps (GIB) / CFR Cluj (ROU) - Slovan Bratislava (SVK) / Young Boys (SUI)

Groupe 2 :

Kairat Almaty (KAZ) / Etoile rouge de Belgrade (SRB) - Alashkert (ARM) / Sheriff Tiraspol (MDA)

Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN) - Glasgow Rangers (SCO)

Ferencváros (HUN) / Žalgiris Vilnius (LTU) - SK Slavia Prague (CZE)

Quand les matches ont-ils lieu ?

Les matches se tiennent les 3/4 et 10 août, avec possibilité de jouer une prolongation et une séance de tirs au but après le match retour. Les vainqueurs seront qualifiés pour les barrages de la Ligue des champions (tirage le 2 août).

La phase de qualification expliquée

Les équipes perdantes de la voie de la ligue seront reversées en phase de groupes de Ligue Europa.

Les équipes perdantes de la voie des champions intègreront les barrages de de la Ligue Europa, dont les vainqueurs iront en phase de groupes de la Ligue Europa et les perdants seront transférés en phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

Cela signifie que toutes les équipes impliquées dans le tirage de lundi participeront à la phase de groupes de l'une des trois compétitions.