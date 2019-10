Ligue des Champions, 2e j. : les stats à retenir après Lille-Chelsea (1-2)

Voici les statistiques Opta à retenir après la défaite du LOSC contre Chelsea (1-2), ce mercredi pour la 2e journée de la C1.

Le LOSC a manqué à sa tâche mercredi soir en tombant sur ses terres contre . Malgré une deuxième période intéressante, les Nordistes n'ont pu éviter la défaite face aux Blues.

Une brillante réalisation de Willian en fin de partie a plombé les Nordistes, alors que ces derniers croyaient sauver le point du nul. Le scénario est cruel, mais les Dogues ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. "On a manqué d'efficacité et on a fait trop d'erreurs défensives", a avoué Christophe Galtier au coup de sifflet final.

Avec deux défaites en autant de matches, le LOSC va avoir besoin d'un miracle pour s'extirper de la phase des poules et atteindre les huitièmes. Le prochain match contre Valence s'apparente déjà à celui de la dernière chance.

Les statistiques à retenir après -Chelsea (1-2) :

Lille a perdu chacun de ses 2 premiers matches de groupes en Ligue des Champions cette saison. Il avait terminé dernier de son groupe lorsqu’il affichait le même bilan à ce stade en 2012/13.

Le bilan de Chelsea contre des équipes françaises en compétition européenne est parfaitement équilibré : 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites, à chaque fois en Ligue des Champions.

Lille n’a remporté qu’un seul de ses 7 matches de Ligue des Champions contre un club anglais (2 nuls, 4 défaites).

Chelsea a gagné 8 de ses 13 derniers matchs à l’extérieur en phase de groupes de Ligue des Champions (2 nuls, 3 défaites).

Lille n’a gagné aucun de ses 9 derniers matchs de Ligue des Champions à domicile (3 nuls, 6 défaites), son dernier succès remontant à octobre 2006 contre l’ (3-1).

Lille a concédé 18 buts lors de ses 8 derniers matchs de Ligue des Champions (2.3 par match) – après n’en avoir concédé que 22 lors de ses 26 premiers (0.8 par match).

Chelsea n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois toutes compétitions confondues depuis que Frank Lampard en est l’entraineur, concédant lors de chacun de ses 4 matches à l’extérieur.

Tammy Abraham est le 1er jouer de Chelsea et le 2e joueur anglais à marquer le jour de son anniversaire en Ligue des Champions après Raheem Sterling avec contre le en décembre 2015.

Victor Osimhen a marqué 7 buts en 10 matches avec Lille toutes compétitions confondues cette saison, tous à domicile. Seul Andrea Belotti (8) a marqué plus de buts à domicile que Victor Osimhen (7) tcc parmi les joueurs des 5 grands championnats européens en 2019/20.

Willian est impliqué dans 15 buts depuis ses débuts pour Chelsea en Ligue des Champions en septembre 2013 (10 buts, 5 assists), plus que tout autre joueur des Blues sur la période.

Avec Opta .