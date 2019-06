Ligue des champions 2019-2020 : équipes qualifiées, groupes et calendrier

Alors que se profile la finale 2019 de Ligue des champions à Madrid samedi 1er juin, il est déjà temps de se tourner vers l'édition 2019-2020.

La 2019-2020 commence dès le début de l'été, quelques semaines à peine après la tombée du rideau sur le tournoi 2018-2019.



L'élite européenne cherchera à étouffer dans l'œuf le retour de l' au premier plan, après que la a placé quatre clubs en finale des compétitions interclubs de l'UEFA.



Lionel Messi poursuit sa quête d'un cinquième titre continental avec Barcelone, tandis que Cristiano Ronaldo rêve de donner à la son premier titre depuis 1996.



Le , qui bat tous les records, tentera de revenir au sommet et il y a toujours de la place pour une énorme surprise, à l'image de l' en 2018-2019.



Goal vous fournit tout ce que vous devez savoir sur le tournoi 2019-2020, y compris les équipes qualifiées, le calendrier des rencontres et plus encore.

Quels sont les clubs qualifiés pour la Ligue des champions 2019-2020 ?

La composition de la phase de groupes de la Ligue des champions 2019-2020 est presque achevée, avec environ seulement un quart des places encore à gagner.



Des poids lourds tels que Barcelone, le Real Madrid, , la Juventus et le se sont qualifiés via leur championnat national, de même que , le et le .



Pas de ticket d'entrée, cependant, pour ou , défait par Chelsea en finale de la (1-4). La victoire des Blues permet à l'Olympique Lyonnais, 3ème de , d'intégrer directement la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions, sans passer par les piégeux tours préliminaires et barrages de C1 cet été.



Retrouvez les équipes qualifiées pour la phase de groupes 2019-2020 ci-dessous.

Ligue des champions 2019-2020 : les équipes qualifiées pour la phase de groupes

Olympique Lyonnais (FRA) (ANG) (ALL) (TUR) (ESP) Juventus (ITA) Paris Saint-Germain (FRA) Red Bull (AUT) Atlético de Madrid (ESP) (ITA) (FRA) - Real Madrid (ESP) (ITA) (RUS) - (ESP) (ITA) (RUS) - (ANG) Bayern Munich (ALL) (POR) - Liverpool (ANG) Borussia Dortmund (ALL) (UKR) - Chelsea (ANG) (ALL) Genk (BEL) -

Bien que la plupart des places pour la phase de groupes soient déjà attribuées (26 / 32), six équipes pourront également rejoindre les groupes via les différents tours de qualification.



Les champions écossais, le , prennent part au premier tour de qualification, aux côtés d'équipes de nations telles que la Biélorussie, l' et la Norvège.



Les Suisses de Bâle, le Eindhoven et Copenhague font partie des équipes participant au deuxième tour de qualification, tandis que l’Ajax, Porto et le apparaîtront au troisième tour.



Deux équipes - les Suisses des Berne et le Slavia Prague (République tchèque) - participent quant à eux au tour de barrage.

Ligue des champions 2019-2020 : groupes & têtes de série

Les groupes ne seront connus que lorsque les 32 participants à la phase de groupes seront qualifiés et que le tirage au sort aura été effectué, le 29 août 2019.



Les équipes seront réparties en quatre pots de huit clubs chacun, et leur composition sera déterminée à l'approche du tirage au sort.



Cependant, nous savons déjà que Barcelone, la Juventus, le Bayern Munich, le PSG et le Zénith seront dans le pot 1, aux côtés des vainqueurs de la Ligue des champions (Liverpool ou Tottenham) et de la Ligue Europa (Chelsea).

Quand débute la Ligue des champions 2019-2020 ?

Certains pourraient s'étonner que la Ligue des champions 2019-2020 débute moins d'un mois après la finale 2019, mais il n'y a pas vraiment de pause entre les éditions.



Bien sûr, il faudra attendre un certain temps avant que les gros calibres n'entrent dans le tournoi, mais la plus grande compétition de clubs d’Europe revient dès la fin du mois de juin.



Le tirage au sort du tour préliminaire a lieu le 11 juin, moins de deux semaines après la finale, et les premiers matches débutent le 25 juin.



Vous pouvez consulter les dates du tournoi dans le tableau ci-dessous :

Phase Tirage au sort Dates des matches Tour préliminaire 11 juin 25 / 28 juin Premier tour de qualification 18 juin 9 / 10 / 16 / 17 juillet Deuxième tour de qualification 18 juin 23 / 24 / 30 / 31 juillet Troisième tour de qualification 22 juillet 6 / 7 / 13 août Barrages 5 août 20 / 21 / 27 / 28 août Phase de groupes 29 août 17 septembre - 11 décembre Huitièmes de finale 16 décembre 18 / 19 / 25 / 26 fév. & 10 / 11 / 17 /18 mar. Quarts de finale 20 mars 7 / 8 / 14 /15 avril Demi-finales 20 mars 28 / 29 avril & 6 / 7 mai Finale 20 mars 30 mai

Où se joue la finale de la Ligue des champions 2019-2020 ?

La finale de la Ligue des champions 2019-2020 se déroulera en au Stade olympique Ataturk d'Istanbul.



L'Ataturk Stadium, qui compte 76 000 places assises, a déjà organisé la finale de la Ligue des champions en 2005, lors de laquelle Liverpool avait réussi un comeback fantastique face à l' (3-3, 3-2 aux t.a.b.), pour soulever le trophée. Une épopée restée dans les mémoires comme "Le miracle d'Istanbul".



Inauguré en 2002, il s’agit du plus grand stade de football du pays et il accueille l’équipe nationale de Turquie. Il sert également de stade temporaire pour des matches de Galatasaray, d' , de Kasimpasa et de .