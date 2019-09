Ligue des champions, 1e j. : les stats à connaître avant Bruges-Galatasaray

Voici les statistiques Opta à connaître avant Club Bruges - Galatasaray, ce mercredi (18h55) au stade Jan-Breydel, pour la 1ère journée du groupe A.

Bruges et , les adversaires du et du dans le groupe A de la 2019-2020, ont rendez-vous ce mercredi (18h55) au stade Jan-Breydel, pour la 1ère journée.

Défaite interdite des deux côtés pour préserver ses chances de décrocher la 3ème place du groupe, alors que les deux premières semblent promises au PSG et au Real.

L'article continue ci-dessous

Galatasaray, qui pourra compter sur Radamel Falcao mais pas sur Younès Belhanda en , a démarré timidement sa saison de , pointant à la cinquième place du classement avec 7 points en 4 journées (2 victoires, 1 nul, 1 défaite).

Côté Blauw en Zwart (bleu et noir), l'entame de Jupiler est plutôt réussie, puisque le vice-champion de Belgique 2019 occupe déjà la 2ème place du classement, avec 14 points après six journées (4 victoires, 2 nuls, 14 buts inscrits, 2 encaissés) et une rencontre disputée de moins que le leader, le Standard (15 points).

Les Gazelles s'appuieront ce mercredi soir sur leurs recrues estivales Éder Balanta, Simon Mignolet ou encore Mbaye Diagne, l'attaquant sénégalais prêté par...Galatasaray !

Les statistiques à connaître avant - Galatasaray Spor Kulübü :

Ce sera la 3e rencontre en compétition européenne entre le Club Bruges et Galatasaray. En 2002/03, les deux équipes s’étaient affrontées en 1ère phase de groupes de Ligue des champions : 0-0 en et victoire belge 3-1 à domicile.

Galatasaray n’a gagné aucune de ses 4 rencontres face à un club belge en Ligue des champions (2 nuls, 2 défaites), s’inclinant à chaque fois en déplacement. Ce sont d’ailleurs les 4 seules rencontres entre un club turc et une formation belge dans la compétition depuis 1992/93.

Le FC Bruges n’a perdu qu’une seule de ses 10 dernières rencontres sur la scène continentale en prenant en compte les tours préliminaires (5 victoires, 4 nuls).

Après avoir perdu ses 2 premiers matches de C1 en 2018/19, Bruges n’a ensuite pas connu la défaite en 4 rencontres (1 victoire, 3 nuls). Si Bruges ne perd pas contre Galatasaray, il établira la plus longue série d’invincibilité pour une équipe belge dans la compétition depuis 1992/93.

Le Club Bruges n’a gagné qu’un seul de ses 14 derniers matches de Ligue des champions (4 nuls, 9 défaites) : c’était en novembre 2018 à (4-0).

Galatasaray n’a gagné que 2 de ses 20 derniers matches de LdC (5 nuls, 13 défaites), s’inclinant lors des 3 derniers.

La saison dernière, le Club Bruges affichait la 5e moyenne d’âge la plus jeune chez ses titulaires en Ligue des champions (25 ans et 36 jours). À l’inverse, Galatasaray affichait la 5e moyenne la plus âgée dans ce domaine (28 ans et 232 jours).

Fatih Terim a dirigé 43% des matches de Galatasaray en Ligue des champions (47/110). D’ailleurs, 50% des victoires du club turc dans la compétition ont été enregistrées sous Terim (14/28).

Hans Vanaken a trouvé le chemin des filets lors de 3 matches du Club Bruges en tours préliminaires de Ligue des champions cette saison (3 buts dont 2 sur penalty). Il a été impliqué sur 3 buts en LdC la saison dernière (2 buts, 1 assist), plus que tout autre joueur du club belge.

Le nouvel attaquant de Galatasaray Radamel Falcao a inscrit 12 buts en Ligue des champions ; seul Jackson Martinez (13) a fait mieux dans la compétition chez les joueurs colombiens.

Avec Opta .